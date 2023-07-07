快訊

夜店殺警兇手易寶宏服外役監！基層警崩潰「學長白死」：政府都打假球

找NBA球星拍照慘遭保鑣撂倒 小甜甜布蘭妮要求公開道歉！

男子搭法航座位狂飄屎臭味！追問真相後竟是人血＋排泄物

全球5月晶片銷售月比連三月成長 增添下半年復甦跡象

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
全球5月晶片銷售比4月成長1.7%，為連續第三個月月比攀升。路透
全球5月晶片銷售比4月成長1.7%，為連續第三個月月比攀升。路透

美國半導體產業協會（SIA）6日表示，全球5月晶片銷售比去年同期下滑21.1%，降至407億美元，但月比成長1.7%，為連續第三個月月比攀升，成為晶片業景氣觸底的最新跡象。

SIA執行長紐佛（John Neuffer）表示，儘管半導體市場相較於2022年仍顯疲軟，但全球半導體銷售在5月連續三個月月比上揚，引發景氣有望在下半年回升的樂觀期望。這項數據由世界半導體貿易統計協會（WSTS）彙編，為三個月移動均值。

而且，5月幾乎所有地區的半導體銷售月比都成長，中國大陸增加3.9%，歐洲攀升2%，亞太／其他地區增長1.3%，日本攀增0.4%，美洲也微增0.1%。以年比來看，歐洲上揚5.9%，日本下滑5.5%，美洲減少22.6%，亞太／其他地區減退23%，中國大陸銳減29.5%。

SIA運用WSTS的預測數據預估，今年全球晶片銷售將下滑10.3%，但明年將成長11.9%。

花旗研究公司分析師但納莉指出，晶片的銷售成長和價格都在走揚，但他仍審慎看待前景，「我們維持審慎看待這個（半導體）族群，預期幾乎所有類比業者夏季都將因為庫存修正，而下調展望」。

Evercore ISI分析師穆斯則維持今年不計記憶體晶片的半導體業銷售為4,200億美元不變，首選為輝達、麥威爾及高通。

費城半導體指數今年來已上漲41.3%，漲幅勝過那斯達克綜合指數的30.7%、及標普500指數的近15%。漲勢領先的大型股包括輝達狂漲178%、麥威爾半導體大漲58.7%，超微漲50.6%。英特爾同期也累計上揚21%，台積電ADR漲33.5%。

半導體 指數 日本

延伸閱讀

Google Pixel手機全客製化晶片 傳改由台積電生產

特斯拉可望今年實現全自駕 台積電大功臣

南韓力圖成為AI重鎮 在記憶體晶片的主導地位是一大優勢

期貨商論壇／半導體期 區間整理

相關新聞

門市變少又變貴 粉絲卻更埋單？Zara女王帶動淨利增五成 竟靠「跟快時尚分手」

在物價不斷上升的通膨時代，競爭品牌一個選擇凍漲，另一個卻選擇漲價，誰才會是贏家？中場答案揭曉，Zara新女王不僅成功把品牌變貴，還讓客人乖乖埋單。

晶片需求持續走頹 三星Q2營收意外出現14年來最大降幅

三星電子公司周五公布初步財報，截至6月的上季營收大減22%，至少是2009年以來最大的減幅，遜於市場預期。這顯示長達一年...

《暗黑破壞神4》銷售破紀錄！遊戲巨頭暴雪危機翻身秘訣：向罵最凶的鐵粉取經

「真話是傷不了人的。有錯卻執迷不悟，才會讓自己受傷。」西元2世紀羅馬皇帝奧理略的話，暴雪（Blizzard）或許感受深刻，因為這家遊戲開發商從口碑慘淡到鹹魚翻生，正是靠彎腰傾聽真話的結果。

火熱就業數據引發升息憂慮 道指大跌366點

優於預期的就業數據增加了投資人對經濟狀況和利率走勢的焦慮，美股收盤大跌。

Fed放鷹公布6月會議紀錄 暗示恢復升息

美聯準會（Fed）6月中會議紀錄暗示將恢復升息，決策官員一致同意6月維持基準利率不變，以保留時間評估是否需要進一步加息，...

Meta新社群平台Threads已獲3,000多萬人註冊 「介面太像」推特喊告

Meta Platforms周三推出、與推特（Twitter）直接競爭的新社群平台已有3,000多萬人註冊。而推特由代表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦