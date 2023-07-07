全球5月晶片銷售月比連三月成長 增添下半年復甦跡象

美國半導體產業協會（SIA）6日表示，全球5月晶片銷售比去年同期下滑21.1%，降至407億美元，但月比成長1.7%，為連續第三個月月比攀升，成為晶片業景氣觸底的最新跡象。

SIA執行長紐佛（John Neuffer）表示，儘管半導體市場相較於2022年仍顯疲軟，但全球半導體銷售在5月連續三個月月比上揚，引發景氣有望在下半年回升的樂觀期望。這項數據由世界半導體貿易統計協會（WSTS）彙編，為三個月移動均值。

而且，5月幾乎所有地區的半導體銷售月比都成長，中國大陸增加3.9%，歐洲攀升2%，亞太／其他地區增長1.3%，日本攀增0.4%，美洲也微增0.1%。以年比來看，歐洲上揚5.9%，日本下滑5.5%，美洲減少22.6%，亞太／其他地區減退23%，中國大陸銳減29.5%。

SIA運用WSTS的預測數據預估，今年全球晶片銷售將下滑10.3%，但明年將成長11.9%。

花旗研究公司分析師但納莉指出，晶片的銷售成長和價格都在走揚，但他仍審慎看待前景，「我們維持審慎看待這個（半導體）族群，預期幾乎所有類比業者夏季都將因為庫存修正，而下調展望」。

Evercore ISI分析師穆斯則維持今年不計記憶體晶片的半導體業銷售為4,200億美元不變，首選為輝達、麥威爾及高通。

費城半導體指數今年來已上漲41.3%，漲幅勝過那斯達克綜合指數的30.7%、及標普500指數的近15%。漲勢領先的大型股包括輝達狂漲178%、麥威爾半導體大漲58.7%，超微漲50.6%。英特爾同期也累計上揚21%，台積電ADR漲33.5%。