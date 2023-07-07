快訊

「小暑」5禁忌曝光！不宜曝曬、吃太辣「3種人易有衰事上身」

李玟富商老公發訃聞 二姊李思林「14字」回應狠打臉

美股收跌 台股早盤跌逾百點 台積電開平盤

微軟股價能再漲20%！AI助攻下 明年市值可望破3兆美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據摩根士丹利分析師團隊，AI驅動的收益將可推動微軟的市值突破3兆美元。路透
根據摩根士丹利分析師團隊，AI驅動的收益將可推動微軟的市值突破3兆美元。路透

由Keith Weiss領軍的摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師團隊看好，人工智慧（AI）驅動的收益將可推動微軟加入蘋果公司的行列，市值突破3兆美元。大摩將這家軟體巨擘的最新目標價訂在415美元，意味這支周四收紅在341美元的科技股能再大漲超過20%。

大摩分析師將微軟列為大型軟體公司首選，稱它是該行業中最可能受益於AI成長的公司。Weiss在一份報告裡寫道，「生成式AI看來會顯著擴大軟體自動化業務處理範圍。微軟在軟體領域處於最有利位置，可以從中獲利。」

今年以來，AI熱推動了微軟股價的上漲。微軟支持的新創公司OpenAI通過旗下ChatGPT工具獲致的成功，激發人們對AI的興趣。微軟正尋求利用OpenAI技術，徹底改革整個Office應用程式系列，包括Excel、PowerPoint、Outlook和Word。

根據Weiss，儘管微軟股價今年來已大漲42%，但估值「仍然合理」。該股的PEG指標（本益成長比）「仍符合歷史平均水準，儘管生成式AI的定位無可比擬」。

Weiss將微軟目標價由335美元上調至415美元，在彭博資訊追蹤的分析師當中位列第二高，僅次於Redburn的450美元。摩根士丹利自2016年初以來喊加碼微軟，而微軟在這段期間的漲幅超過500%。

華爾街其他公司也壓倒性地看好微軟再漲，有52位分析師將其評級列為買入。然而，彭博彙整的數據顯示，只有三位分析師的目標價暗示，微軟的市值明年可以追隨蘋果站上3兆美元大關。

摩根 OpenAI 科技股 微軟 AI

延伸閱讀

美中AI晶片大戰影響可控 法人調高這檔矽智財廠目標價逾四成

台達電啟示 從市值變化看趨勢

超級智慧AI恐致人類滅絕 OpenAI組新團隊尋對策

全世界最聰明的人都在這！「最強AI聚落」舊金山6公里廊道 成谷歌對決微軟戰區

相關新聞

門市變少又變貴 粉絲卻更埋單？Zara女王帶動淨利增五成 竟靠「跟快時尚分手」

在物價不斷上升的通膨時代，競爭品牌一個選擇凍漲，另一個卻選擇漲價，誰才會是贏家？中場答案揭曉，Zara新女王不僅成功把品牌變貴，還讓客人乖乖埋單。

《暗黑破壞神4》銷售破紀錄！遊戲巨頭暴雪危機翻身秘訣：向罵最凶的鐵粉取經

「真話是傷不了人的。有錯卻執迷不悟，才會讓自己受傷。」西元2世紀羅馬皇帝奧理略的話，暴雪（Blizzard）或許感受深刻，因為這家遊戲開發商從口碑慘淡到鹹魚翻生，正是靠彎腰傾聽真話的結果。

火熱就業數據引發升息憂慮 道指大跌366點

優於預期的就業數據增加了投資人對經濟狀況和利率走勢的焦慮，美股收盤大跌。

Fed放鷹公布6月會議紀錄 暗示恢復升息

美聯準會（Fed）6月中會議紀錄暗示將恢復升息，決策官員一致同意6月維持基準利率不變，以保留時間評估是否需要進一步加息，...

Meta新社群平台Threads已獲3,000多萬人註冊 「介面太像」推特喊告

Meta Platforms周三推出、與推特（Twitter）直接競爭的新社群平台已有3,000多萬人註冊。而推特由代表...

示警北京 羅森柏格：美國反對外部干預台灣大選

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）6日在華盛頓總部與媒體座談時表示，美國支持台灣自...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦