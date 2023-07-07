美元回落 日圓因日本央行官員談話走強

周四外匯市場，日圓在主要貨幣中表現最佳，主要是日媒報導日本央行高層官員敦促對殖利率曲線控制政策，採取「平衡」做法。美元則在短暫反彈後回落，最新公布的經濟數據顯示美國勞動力市場依然強勁，增加了聯準會（Fed）本月稍晚升息的可能性。

根據彭博數據，美元指數（DXY）周四下跌0.2%至103.166。

彭博資訊引用《日本經濟新聞》報導，指日本央行副總裁內田真一接受採訪時表示，在調整殖利率曲線控制（YCC）政策時，應該採取「平衡」做法。他說：「我們希望從如何維持寬鬆貨幣條件的角度做出決策，同時關注對於金融中介與市場功能的影響。」

東方匯理G10貨幣策略主管Valentin Marinov表示，「我懷疑內田真一的言論，可能被視為暗示日本央行至少正在考慮在殖利率曲線控制政策之後的情況。這一點，再加上市場的避險基調，使得日圓成為周四表現最好的貨幣之一」。他提到，他們的一些客戶正在關注7月的政策會議是否會有政策調整的訊號，另外，日本央行將公布最新的通膨預期。

日圓兌美元周四一度升值0.8%至143.56日圓兌1美元，收盤漲幅縮為0.41%至144.07。

美國幾項最新數據，均顯示美國經濟仍具韌性。ADP全國就業報告指出，6月民間就業職位大增，創2022年2月以來最大增幅；美國勞工部表示，上周初領失業金人數僅略有上升。隨後，供應管理協會（ISM）的一項調查發現，美國服務業6月成長優於預期。

NatWest Markets的G10外匯策略主管Brian Daingerfield說：「強勁數據像是『好消息就是壞消息』那種感覺。」結合股市反應，就可以清楚地了解周四美元走勢，可稱為避險走勢，「聯準會將進一步收緊貨幣政策，這會對風險資產產生負面影響。」

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，現在市場預期聯準會7月26日利率會議結束後，升息25個基點（1碼）的可能性已升至92.4%。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）說，她非常擔心「通膨是否會及時地回到目標水準」。

Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel則是認為，全球主要央行現大多都在微調貨幣政策，在升息和暫停升息之間交替，美元短期或許難在漲或跌上有大走勢。