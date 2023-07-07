快訊

謝金河讚AI卻被噓！PTT一聽「老謝開金口」怕爆：做空訊號來了

陳明文遭爆用兒名義買地貸款上億元？陳冠廷凌晨止血澄清

曾亂用高捷照片打廣告！澎湖海鮮餐廳遭人持棒砸店 疑「這原因」引起

示警北京 羅森柏格：美國反對外部干預台灣大選

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）6日在華盛頓總部與媒體座談。華盛頓記者張文馨／攝影
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）6日在華盛頓總部與媒體座談。華盛頓記者張文馨／攝影

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）6日在華盛頓總部與媒體座談時表示，美國支持台灣自由公正的選舉，不會選邊站；美國反對外部勢力干預台灣選舉，台灣選舉不應也不會造成區域情勢升高。

羅森柏格表示，美國尊重台灣的民主，這是台灣人民的權利，無論誰當選，美國都打算持續與新領導人密切合作，也不會因為不同人選上而改變美國的政策。

羅森柏格表示，她6月訪問台灣，分別與各總統參選人對話，這不是面試，而是建立相互理解，對美國來說，關係與信任非常重要；她提到，美國會謹慎與各方往來，確保所有的互動都是公平的。

羅森柏格表示，美國支持並捍衛台灣民主不受干擾，美國明確表態反對外部勢力干預台灣民主。

被問到是否擔憂北京拿台灣選舉為藉口，升高區域情勢？羅森柏格表示，北京利用許多不同的事件為藉口，來升級情勢並破壞穩定，美國會持續表達關注台海和平穩定，反對任一方片面改變現狀的立場，台灣民主是台灣人民的權利，不應該也不會導致任何的情勢升級。

美國對台軍售也是北京經常表達不滿的主要議題，羅森柏格說，北京的強烈不滿不會影響美國的政策，軍售行之有年，這不是新鮮事。

美國在台協會 羅森柏格

延伸閱讀

總統大選三腳督競爭激烈 沈富雄曝柯文哲一事「嚴重失分」

柯文哲與AIT主席羅森柏格會面 閉門餐敘逾2小時

和AIT主席羅森柏格遊台南 賴清德：4月就約好

美國在台協會主席羅森柏格來台 賴副總統陪同參訪台南

相關新聞

火熱就業數據引發升息憂慮 道指大跌366點

優於預期的就業數據增加了投資人對經濟狀況和利率走勢的焦慮，美股收盤大跌。

Fed放鷹公布6月會議紀錄 暗示恢復升息

美聯準會（Fed）6月中會議紀錄暗示將恢復升息，決策官員一致同意6月維持基準利率不變，以保留時間評估是否需要進一步加息，...

全球大宗商品行情軟趴趴 加深經濟衰退憂慮

市場觀察家指出，原油和鐵礦砂等大宗商品的價格今年來持續下跌，加深全球經濟不斷放緩、最終陷入衰退的疑慮。

美企增聘人數 較預期倍增

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國6月民間企業增聘員工人數比預期多出一倍有餘，凸顯勞動力需求仍強，尤其是面對消費...

ChatGPT新鮮感…消退了

最新統計顯示，去年11月推出後爆紅的AI聊天機器人ChatGPT，6月的網站流量和不重複訪客數首見下滑，代表市場對這個新...

Meta槓推特 推出高仿版

Meta Platforms旗下的Instagram（IG）推出新款應用程式Threads，Meta執行長祖克柏並表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦