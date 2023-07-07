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Fed官員 對再升息有共識
美國聯準會（Ｆｅｄ）五日公布的六月會議紀錄顯示，決策官員一致同意在六月維持基準利率不變，以保留時間評估是否需要進一步升息，但絕大多數決策官員都認為，需要進一步緊縮貨幣政策，才能壓制高通膨。
這份會議紀錄指出，「幾乎所有」與會官員都表示利率「上升更多」應屬適當。官員並表示，勞動市場緊俏，通膨上升風險仍將是塑造利率展望的關鍵因素。
部分官員會中贊成升息一碼，不認同維持利率不變的結論；但多數官員強調未來展望的不確定性，並表示更多有關經濟的資訊的確「有價值」。
經濟展望方面，官員預料今年下半年經濟將會趨於低度成長；幕僚簡報時堅持原先的預測，認為今年底將有「低度衰退」，之後是「溫速復甦」。
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