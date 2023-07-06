搶走三星生意！Google Pixel手機純客製化晶片 傳將由台積電製造

科技新聞網站The Information引述消息人士報導，Google將委託台積電生產其Pixel系列智慧手機的首款純客製化晶片，雖然這項計畫目前將延後至少一年，要到2025年以後才會開始生產。

報導指出，Google原本計劃明年推出這款內部代號為「Redondo」的晶片，取代目前與三星共同設計的半客製化晶片。但現在Google決定繼續再與三星合作一年，並且要到2025年才會推出內部代號為「Laguna」的純客製化晶片。

報導說，在Google改用純客製化晶片的同時，該公司也將改委託台積電代工生產晶片。先前三星不只協助Google設計，也協助生產晶片。