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搶走三星生意！Google Pixel手機純客製化晶片 傳將由台積電製造

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
消息人士指出，Google Pixel系列手機首款純客製化晶片將改由台積電製造，取代原本與Google合作設計和製造晶片的三星。路透
消息人士指出，Google Pixel系列手機首款純客製化晶片將改由台積電製造，取代原本與Google合作設計和製造晶片的三星。路透

科技新聞網站The Information引述消息人士報導，Google將委託台積電生產其Pixel系列智慧手機的首款純客製化晶片，雖然這項計畫目前將延後至少一年，要到2025年以後才會開始生產。

報導指出，Google原本計劃明年推出這款內部代號為「Redondo」的晶片，取代目前與三星共同設計的半客製化晶片。但現在Google決定繼續再與三星合作一年，並且要到2025年才會推出內部代號為「Laguna」的純客製化晶片。

報導說，在Google改用純客製化晶片的同時，該公司也將改委託台積電代工生產晶片。先前三星不只協助Google設計，也協助生產晶片。

台積電 Google Pixel 晶片 三星

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