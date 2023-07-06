美中互爭霸權 印度可能崛起成為全球半導體重要基地

在美中爭奪半導體霸權的同時，印度正展露出取代中國大陸成為全球半導體業重要基地的野心。當地政府已提供高額津貼給全球晶片公司，讓許多公司決定在當地投資製造。

BusinessKorea引述業界消息人士報導，隨著印度總理莫迪出訪美國讓外界對印度經濟有了新認識，一些全球半導體巨擘近來已將投資轉移到印度市場。

美國晶片大廠美光近來同意在印度古吉拉特邦（Gujarat）興建DRAM和NAND快閃記憶體的組裝和測試廠，總經費為27.5億美元，預計今年8月開工，2024年底商轉。印度中央和地方政府將分別負責支付總成本的50%和20%，吸引這家全球前三大記憶體製造商前來投資。全球最大半導體製造設備供應商應材也宣布將在班加羅爾興建工程中心，四年投資4億美元。

這些半導體巨擘投資印度的原因，是因為印度政府提供了全面支援。為了成功履行其「印度製造」政策，莫迪已承諾印度政府將會支應任何一座新晶片廠的半數興建成本，而且地方政府還會再支援另外20%。印度政府也提撥100億美元預算做為租稅補貼。

充沛的IT人才也是吸引外國廠商到印度的原因。德儀、美光和英特爾都已在印度有晶片設計業務，每年設計超過2,000款晶片。美國智庫資訊科技創新基金會（ITIF）近期發布的「印度半導體準備評估報告」顯示，印度已培養出85,000名專精超大型積體電路（VLSI）和嵌入式系統設計的高素質工程師。

據該報告，印度擁有超過1,000所大學和學院，以及23所理工學院，120所教育機構將在未來五年內培養出大量擁有碩博士學位的工程師，形成龐大的人才庫，將使印度成為「半導體的人才大國」。

但印度也是有弱點，最大問題就在於該國的基礎設施貧乏。尤其半導體業需要全年無休運轉，因此電力和水源的確保極為重要。

不過，ITIF表示，印度聯邦政府已針對供電穩定進行了巨額投資，在半導體聚落所在的地區，近年來的供水、汙水處理、港口、機場、道路和高速鐵路等基礎設施也已大幅改善。印度的發電容量目前也已成為全球第三大，高達410百萬瓩（GW），據傳其中至少172 GW來自再生能源。