物價指數走緩 歐洲通膨可有轉機

歐洲決策者將可鬆一口氣，因為衡量通貨膨脹的關鍵指標顯示，物價自2020年以來首次出現同比下跌。這些統計意味著，消費者物價飆漲情形將放緩，物價指數有望接近歐洲央行設定指標。為了緩解通貨膨脹熱潮，歐洲央行頻繁升息，即使目前物價指數減緩，央行態度依舊不減。

歐洲通膨或有解

根據《CNN》報導，根據歐洲統計機構數據顯示，2023年5月20國工廠收取歐元的價格相比去年同月下降1.5%，這是自2020年12月以來生產物價指數出現同比下降，能源價格下跌是關鍵因素。這些統計表明，物價指數有望接近歐洲央行設定2%的目標，根據官方統計，歐洲消費者物價指數6月將上漲5.5%，低於5月6.1%。

對於消費者而言，通貨膨脹減緩是好消息，他們過去面臨生活成本急速飆漲，以及還款帶來的財務壓力，幾乎喘不過氣來。2022年因為能源危機加劇，歐洲電力價格飆破紀錄，消費者被迫用高昂價格買電。除了能源以外、住房、食物等生活成本皆上升，人民生活大幅緊縮。

央行加息態度不變

根據《歐洲新聞台] (https://www.euronews.com/2023/06/08/europes-economy-enters-technical-recession-as-households-struggle-with-cost-of-living-cris )》報導，因為通貨膨脹與高利息打擊家庭開銷，迫使他們降低消費。經濟發展與組織表示，2023年歐元區預估有0.9%成長率，但也有專家預測經濟將進一步收縮。

為了緩解通貨膨脹熱潮，歐洲央行過去一年頻繁升息，雖然造成不少企業反彈，物價指數也減緩，但為了使物價指數接近2%，即使可能導致經濟更衰退，央行態度依舊不減。歐洲央行6月宣布升息1碼，未來不排除繼續升息。

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