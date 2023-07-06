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成果受各國肯定 北約秘書長將續任一年

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
北約秘書長史托騰伯格將留任一年，繼續帶領北約度過俄烏戰爭危機。(photo by Johannes Jansson, used under CC License)
北約秘書長史托騰伯格將留任一年，繼續帶領北約度過俄烏戰爭危機。(photo by Johannes Jansson, used under CC License)

北約4日決定，將繼續請現任秘書長史托騰伯格延長任期一年，以肯定他對北約的貢獻。史托騰伯格自2014年上任以來，其整合北約各國分歧意見的能力有目共睹。北約在他的領導之下也在俄烏戰爭的保護烏克蘭與，避免與俄羅斯發生核戰之間取得平衡。由於一時找不到適任人選，也不宜在此時換將，因此北約決議讓史托騰伯格再留任一年。

北約重要靈魂人物

根據《法蘭西24》報導，由於史托騰伯格先前於2月宣布不打算續任，北約盟國因此開始進入下一屆秘書長的遴選程序。但在經過一段時間的討論之後，北約4日決定要讓史托騰伯格留任一年。

由於俄烏戰爭的陰霾揮之不去，再加上各國無法對繼任人選達成共識，才會決定繼續留用史托騰伯格這位經驗豐富的秘書長，希望能繼續借助他的專業來協助北約度過難關。史托騰伯格被廣泛認為是穩重的領導人與細心的共識建立者，對北約這個相當仰賴各國共識協商的組織而言，史托騰伯格的精湛領導手腕是北約能穩定運作的關鍵。

秘書長獲壓倒性支持

路透社》指出，續留史托騰伯格這個決定也獲得各盟國的壓倒性支持。美國總統拜登發布聲明表示，北約在史托騰伯格的領導下，正在帶領整個組織度過歐洲自冷戰結束以後最重大的安全危機。烏克蘭總統澤倫斯基也特別向史托騰伯格撥打賀電，希望能繼續緊密合作。

未來，史托騰伯格不僅要繼續協調北約在俄烏戰爭中的作用，也要開始看待北約在亞洲的角色。由於美國開始將重心放在對抗中國，而其他國家希望重心繼續維持在北大西洋區域，如何調和這些歧見，將繼續考驗史托騰伯格的領導手腕。

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