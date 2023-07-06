蘋果挑戰獎得主王雅宣 建網站對抗心理健康危機

近年美國心理健康危機惡化，青少年自殺率飆升。蘋果Swift學生挑戰賽獎得主、台裔女孩王雅宣發揮程式編碼能力，創建心理健康平台幫助同齡者，獲全美學生心理健康之聲獎。

加州灣區是全美高科技產業重鎮，一棟棟摩登高樓與知名學府蜿蜒坐落在這片狹長地帶，亮麗天際線的背後，存在著日益嚴重的心理健康危機。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使情況惡化，根據「加州健康問卷調查」（CHIS），2019至2021年，有1/3的加州青少年經歷嚴重心理憂鬱，自殺率增加20%。

留著一頭烏黑秀髮、16歲的王雅宣（AudreyWang）意識到社群媒體對青少年心理健康的影響，於是發揮程式設計專長，創建「情感餅乾」（Affective Cookies，暫譯）網站，幫助世界各地青少年尋找歸屬感。

以暖色為主的網頁鑲嵌著巧克力餅乾插畫，王雅宣告訴中央社，「餅乾象徵正能量，讓青少年憶起克服挑戰的感受」。在網站上，使用者可製作積分卡，當完成有益心理健康的任務時，便可獲得餅乾點數。

網站也能幫助青少年過濾負面訊息，並提供各種關懷熱線。王雅宣期盼，平台能為同齡者創造一個具同理心和包容性的開放空間。

11年級的王雅宣和灣區許多學子一樣，課業壓力繁重，之所以想更認識心理健康，原因之一是有次參加女性科技者活動，意外發現「冒名頂替症候群」（Imposter Syndrome）是如此普遍，超過70%的人在生命中的某個時刻會經歷此症狀，引發她的共鳴。

臨床心理學家克蘭斯（Pauline Clance）與伊姆斯（Suzanne Imes）1978年提出的「冒名頂替症候群」，在矽谷相對常見，較容易發生在成功者身上，患者常覺得自己不夠優秀，懷疑自己的能力，害怕被揭露為騙子。

王雅宣提到，有朋友問過她：「為別人付出，妳自己過得好嗎？」這問題她思索許久，後來發現，「幫助別人時，無形之中自己也獲益良多」。

對心理健康的付出，讓王雅宣獲得吉德基金會（The Jed Foundation）今年度的「全美學生心理健康之聲獎」，基金會提供美國近萬所學校心理健康資源，以創辦人小兒子吉德命名，吉德於1998年因自殺身亡。

熱衷公益外，擅長編碼的王雅宣去年在蘋果（Apple）全球開發者大會贏得Swift學生挑戰賽獎，向蘋果執行長庫克（Tim Cook）展示她的應用程式APP「Theia」。

談到科技扮演的角色，王雅宣說，社群媒體成癮現象過去10年成為嚴重的青少年問題，開發新工具來對抗此現象會是很大的挑戰，但願她有能力改善網路霸凌，因為「言語很重要，它會停留在我們的記憶中很長一段時間」。

對王雅宣來說，她未來很想做的一件事是將心理學和電腦科學結合，她認為人工智慧（AI）可視作一個機會，若運用得宜，或許能幫助更多人、緩解心理健康危機。