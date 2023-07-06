殼牌老總不願減產石油 產學激辯化石風險

石油公司明確表態不願減少石油產量，引發科學家怒火！荷蘭石油公司殼牌的老闆沙萬6日受訪時表示，現在減產石油是不負責任的行為，世界仍需要化石燃料，再生能源發展速度仍難取代。但這也讓許多科學家不滿，認為殼牌應該加速轉型，而非讓世界持續依賴化石燃料，增加氣候災害風險。

世界仍需要化石燃料

根據《英國廣播公司》報導，沙萬受訪時坦言，世界仍對於化石燃料有非常高的需求，在再生能源發展速度仍無法趕上減排的狀況下，任意減排將是不負責任的行為，且未來中國與歐洲冬天的需求強勁，恐會讓油價又要上漲，而殼牌會維持現有的生產計劃到2030年再進行檢討。

但劍橋大學的氣候學家愛蜜莉‧史克柏痛批，殼牌應該加入綠能轉型，而非讓人類持續依賴化石燃料，持續暴露在全球暖化所造成的氣候災害風險中，但史萬認為，去年的能源價格大漲，人類的日常生活已經被通膨侵蝕，部分起因也是因為能源轉型，這就是減少化石燃料的後果。

產官學減碳陷爭辯

史萬在專訪中則也抱怨英國的能源政策與稅率缺乏透明與穩定性，讓英國不再成為能源公司想要的投資標的。他也質疑，英國雖在北海有產油，但國內仍有過半的能源需要依靠進口，如果沒有長期穩定的能源來源，就要進行長期的能源轉型，就會引發問題。

為了擺脫對俄羅斯石油的依賴，歐盟決定加速再生能源發展，但許多國家並沒有能夠轉型的基礎設施。沙萬曾於去年表示，如巴基斯坦、孟加拉等國家就無法負擔轉型使用天然氣（LNG），而這些訂單就被北歐拿走，反向加劇窮國的能源轉型難度。

但智庫「氣候分析」的合夥人福森表示，再生能源對於公共健康來說，更加便宜、乾淨，而國際能源總署的主席拜瑞爾也說，如果各國真的在意氣候變遷，就不可以在石油、天然氣與煤炭相關產業再做新投資；聯合國秘書長古特雷斯更強調，新的化石燃料投資是違背經濟道德的行為。

減碳非常難

《世界經濟論壇》提到，全球暖化下，人類試圖尋找各種減碳方法，包括將太陽擋住，讓地球降溫，或是快速碳吸收等方式，想即刻減緩大氣中二氧化碳的存量，但目前幾乎都失敗。

目前全球雖期待能透過碳捕捉將二氧化碳排上月球，但為首任務還是要政府積極響應減碳。

【更多精采內容，詳見 】