快訊

升學率是優勢！園區實中搶資優生 社區高中恐成死水？

Threads速吸500萬人讓祖克柏貼哏圖笑推特！網列3大點看衰「在華人圈紅不起來」

知名藝術家涉長期性侵少女 被害人的母親曾燒作品洩憤

晶片供過於求 三星電子上季獲利恐創14年新低

中央社／ 首爾6日綜合外電報導

分析師預測，三星電子公司（Samsung Electronics Co.）上季獲利恐比去年同期銳減96%，創逾14年來新低。儘管三星減少供應，但晶片供過於求持續，令這個部門面臨鉅額虧損。

路透社報導，金融研究機構Refinitiv SmartEstimate彙整27名分析師預測，三星上季（4至6月）營業利潤恐從去年同期14.1兆韓元（新台幣約3316億元）縮減至5550億韓元（新台幣約131億元）。此次預測中，準確率較高分析師所獲權重也較大。

若分析師預測屬實，三星上季營利將創下2008年第4季以來新低，當時三星合併營業虧損為7400億韓元。

三星上季財報預期慘澹，原因在於記憶體晶片價格出現進一步下跌，庫存價值大幅銳減，導致以往扮演三星搖錢樹的晶片部門虧損恐高達3兆至4兆韓元。

今年4至6月，廣泛用於智慧型手機、個人電腦及伺服器的動態隨機存取記憶體（DRAM）價格持續下跌，跌幅達13%至18%，因為晶片買家不購進新晶片並消耗庫存。

不過，分析師表示，由於三星和記憶體晶片同業紛紛減少供應，晶片價格跌幅已較前幾季放緩，預計大約在今年第3季觸底，但可能要到明年才有機會出現大規模復甦。

分析師也指出，儘管目前景氣低迷，三星仍致力拓產在人工智慧（AI）高度發展領域的晶片市占率，例如發展高頻寬記憶體（HBM）以及晶片代工業務。

據5名分析師預測均值，三星行動業務的營利約為3.3兆韓元。三星今年第1季推出最新旗艦機，即使智慧型手機出貨量較前一季略減，但三星減少行銷支出仍可抵銷手機銷量下滑影響。

庫存 台幣

延伸閱讀

三星預告26日首爾辦發表會 新款摺疊機將問世

美印聯盟結合晶片聯盟 美國打造新版「ABCD包圍網」

輝達可能將部分AI GPU訂單外包三星

中國限制晶片材料鎵鍺出口 美國：將與盟友協商解決

相關新聞

全球均溫連兩天破紀錄！專家：6周內還會再創新高

美國國家環境預測中心數據顯示，7月3日全球地表均溫達攝氏17.01度，是全球有紀錄以來最熱的一天，4日地表均溫再攀升，來...

推特高仿版勁敵來了？Instagram正式推出Threads

Meta Platforms旗下的Instagram周三推出新款應用程式Threads，這可能是億萬富豪馬斯克主掌的推特...

殼牌老總不願減產石油 產學激辯化石風險

石油公司明確表態不願減少石油產量，引發科學家怒火！荷蘭石油公司殼牌的老闆沙萬6日受訪時表示，現在減產石油是不負責任的行為，世界仍需要化石燃料，再生能源發展速度仍難取代。但這也讓許多科學家不滿，認為殼牌應該加速轉型，而非讓世界持續依賴化石燃料，增加氣候災害風險。

他經營學校變億萬富豪 這裡來的留學生是最大助力

有愈來愈多的中國大陸富裕人士離開家鄉來到泰國，這對那裡唯一一家股票上市的國際學校是一大福音，該校執行長還因此躋身億萬富豪...

不敵美國政治壓力 聯合國不再強制保險業者設減排目標

在美國政治壓力促使聯合國的淨零碳排保險聯盟（NZIA）一些成員退出後，聯合國5日表示，NZIA已捨棄要求成員發布溫室氣體...

蘋果第4次挑戰用戶介面革命 但有死角

「這將是計算機歷史上一個新時代的開端」，在蘋果年度開發者大會(WWDC)上發布「Apple Vision Pro」的首席執行官（CEO）提姆·庫克這樣宣言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦