晶片供過於求 三星電子上季獲利恐創14年新低

分析師預測，三星電子公司（Samsung Electronics Co.）上季獲利恐比去年同期銳減96%，創逾14年來新低。儘管三星減少供應，但晶片供過於求持續，令這個部門面臨鉅額虧損。

路透社報導，金融研究機構Refinitiv SmartEstimate彙整27名分析師預測，三星上季（4至6月）營業利潤恐從去年同期14.1兆韓元（新台幣約3316億元）縮減至5550億韓元（新台幣約131億元）。此次預測中，準確率較高分析師所獲權重也較大。

若分析師預測屬實，三星上季營利將創下2008年第4季以來新低，當時三星合併營業虧損為7400億韓元。

三星上季財報預期慘澹，原因在於記憶體晶片價格出現進一步下跌，庫存價值大幅銳減，導致以往扮演三星搖錢樹的晶片部門虧損恐高達3兆至4兆韓元。

今年4至6月，廣泛用於智慧型手機、個人電腦及伺服器的動態隨機存取記憶體（DRAM）價格持續下跌，跌幅達13%至18%，因為晶片買家不購進新晶片並消耗庫存。

不過，分析師表示，由於三星和記憶體晶片同業紛紛減少供應，晶片價格跌幅已較前幾季放緩，預計大約在今年第3季觸底，但可能要到明年才有機會出現大規模復甦。

分析師也指出，儘管目前景氣低迷，三星仍致力拓產在人工智慧（AI）高度發展領域的晶片市占率，例如發展高頻寬記憶體（HBM）以及晶片代工業務。

據5名分析師預測均值，三星行動業務的營利約為3.3兆韓元。三星今年第1季推出最新旗艦機，即使智慧型手機出貨量較前一季略減，但三星減少行銷支出仍可抵銷手機銷量下滑影響。