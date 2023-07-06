超級智慧AI恐致人類滅絕 OpenAI組新團隊尋對策

聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI今天表示，計劃投入大量資源並創建一個新的研究團隊，以確保人工智慧（AI）持續對人類保持無害，終將透過AI來監督AI自身發展。

路透社報導，OpenAI共同創辦人暨首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）和協調團隊負責人雷克（JanLeike）在部落格文章中寫道：「超級智慧（superintelligence）的巨大能力恐導致人類喪失權力，甚至可能導致人類滅絕。目前，我們對於掌控潛在的超級智慧AI還沒有解方，也無法預防AI失控。」

文中預測，作為一個超越人類智慧的系統，超級智慧AI可能在這10年內誕生，人類需要比當前更厲害的技術來控制超級智慧AI，因此必須在「對齊研究」（alignment research）方面有所突破。「對齊研究」指的是聚焦於確保AI如何持續對人類有益的研究。

他們寫道，微軟（Microsoft）支持的OpenAI預計將在未來4年內投入20%的運算能力，來解決這個問題。此外，公司正在針對這項目標組建一個名為Superalignment的新團隊。

這個團隊的目標是打造一個「人類等級」的AI對齊研究員，然後透過龐大的運算能力擴展它。OpenAI表示，這代表他們將會以人類反饋的方式來訓練AI系統，訓練AI系統協助人類評估，最終訓練AI系統實際進行「對齊研究」。

AI安全倡議人士雷希（Connor Leahy）說，這項計畫有著根本性的缺陷，因為初始的人類等級AI在被迫解決AI安全問題前，就已經有可能失控並造成破壞。

他受訪時表示：「在建構人類等級的AI前，必須解決對齊問題，否則既定結果就是你將無法控制它。我個人認為這不是一個特別好或安全的計畫。」

AI的潛在危險一直是研究人員甚至是普羅大眾關切的問題，一群AI界領袖和專家今年4月曾聯署一封公開信，呼籲暫停開發比OpenAI的ChatGPT-4更強大的系統，為期至少6個月，理由是更先進的AI可能為社會帶來風險。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）5月進行的一項民調顯示，超過2/3的美國人擔心AI可能帶來負面影響，61%的受訪者更認為AI可能威脅人類文明。