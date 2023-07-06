快訊

富商老公Bruce身家背景被起底 李玟立遺囑40億財產全留給「最愛的她」

評／布農八部合音不是八部合音？文史作家揭露長年爭議始末

在陸考公職、升大學變砲灰 竟是過不了這關大魔王

超級智慧AI恐致人類滅絕 OpenAI組新團隊尋對策

中央社／ 舊金山5日綜合外電報導

聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI今天表示，計劃投入大量資源並創建一個新的研究團隊，以確保人工智慧（AI）持續對人類保持無害，終將透過AI來監督AI自身發展。

路透社報導，OpenAI共同創辦人暨首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）和協調團隊負責人雷克（JanLeike）在部落格文章中寫道：「超級智慧（superintelligence）的巨大能力恐導致人類喪失權力，甚至可能導致人類滅絕。目前，我們對於掌控潛在的超級智慧AI還沒有解方，也無法預防AI失控。」

文中預測，作為一個超越人類智慧的系統，超級智慧AI可能在這10年內誕生，人類需要比當前更厲害的技術來控制超級智慧AI，因此必須在「對齊研究」（alignment research）方面有所突破。「對齊研究」指的是聚焦於確保AI如何持續對人類有益的研究。

他們寫道，微軟（Microsoft）支持的OpenAI預計將在未來4年內投入20%的運算能力，來解決這個問題。此外，公司正在針對這項目標組建一個名為Superalignment的新團隊。

這個團隊的目標是打造一個「人類等級」的AI對齊研究員，然後透過龐大的運算能力擴展它。OpenAI表示，這代表他們將會以人類反饋的方式來訓練AI系統，訓練AI系統協助人類評估，最終訓練AI系統實際進行「對齊研究」。

AI安全倡議人士雷希（Connor Leahy）說，這項計畫有著根本性的缺陷，因為初始的人類等級AI在被迫解決AI安全問題前，就已經有可能失控並造成破壞。

他受訪時表示：「在建構人類等級的AI前，必須解決對齊問題，否則既定結果就是你將無法控制它。我個人認為這不是一個特別好或安全的計畫。」

AI的潛在危險一直是研究人員甚至是普羅大眾關切的問題，一群AI界領袖和專家今年4月曾聯署一封公開信，呼籲暫停開發比OpenAI的ChatGPT-4更強大的系統，為期至少6個月，理由是更先進的AI可能為社會帶來風險。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）5月進行的一項民調顯示，超過2/3的美國人擔心AI可能帶來負面影響，61%的受訪者更認為AI可能威脅人類文明。

OpenAI 團隊 ChatGPT

延伸閱讀

ChatGPT推出後迅速成長 6月流量與訪客首見下滑

熱度降溫？AI聊天機器人ChatGPT 網站流量6月首見下滑

英業達AI團隊傳捷報 奪國際挑戰賽亞軍

12組優秀青年團隊名單出爐 苗縣府安排暑假演出

相關新聞

推特高仿版勁敵來了？Instagram正式推出Threads

Meta Platforms旗下的Instagram周三推出新款應用程式Threads，這可能是億萬富豪馬斯克主掌的推特...

全球均溫連兩天破紀錄！專家：6周內還會再創新高

美國國家環境預測中心數據顯示，7月3日全球地表均溫達攝氏17.01度，是全球有紀錄以來最熱的一天，4日地表均溫再攀升，來...

蘋果第4次挑戰用戶介面革命 但有死角

「這將是計算機歷史上一個新時代的開端」，在蘋果年度開發者大會(WWDC)上發布「Apple Vision Pro」的首席執行官（CEO）提姆·庫克這樣宣言。

網站老將出奇招！自創2個新功能打造電商新商模 讓法國人也想來賣鞋

2020年成立的Free Standard公司，讓品牌業者和製造商能輕鬆在自己電商網站上安裝「租賃」和「再利用」功能。

不靠便宜，2nd STREET如何成為二手商品銷售冠軍？四招抓到顧客的心

疫情下，2nd STREET仍在商業設施或精華地段展店，實體和網路商店並行，如何打造成功的二手店？並讓顧客一再回購？

去中化不可逆 全球科技產業鏈重組

美國與中國大陸貿易衝突日益惡化，「去中化」成為打擊對手最主要的戰略思維，藉由同盟間的合作來強化產業鏈脫鈎方式，成為美國目前的經貿執行方針。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦