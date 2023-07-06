Threads正式登場 祖克柏與馬斯克鐵籠外先開戰

Meta旗下社群品牌Instagram（IG）今天推出主打文字對話的應用程式Threads，IG用戶可沿用原帳戶，也可連結原關注對象；不過由於監管問題，Threads在歐洲的發布延遲。

綜合法新社與路透社報導，Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）在這個新平台上發表的第1篇文章中寫道：「讓我們開始吧。歡迎使用Threads。」

Threads的出現對馬斯克（Elon Musk）擁有的社群媒體Twitter（推特）形成嚴重威脅。幾個月以來，祖克柏與馬斯克一直針鋒相對，真實生活中甚至約戰拉斯維加斯，要在綜合格鬥的鐵籠中一決勝負。

雖然Threads是一個獨立應用程式，但蘋果App Store上的截圖顯示，用戶將可使用IG憑證關注相同對象，這使得IG每月超過20億的活躍用戶，可輕鬆沿用現有的使用習慣。

曾與Meta、谷歌（Google）和Pinterest合作過的社群媒體產業分析師納瓦拉（Matt Navarra）表示，對於Meta來說，現在正是出擊的好時機，因為馬斯克幾個月以來的混亂決策已經搞亂Twitter。

馬斯克去年10月以440億美元價格收購Twitter，但由於大幅裁員和內容審核引發爭議，廣告商大量流失，公司價值暴跌。

不過，歷史對Meta不利，Meta過去推出類似他人的應用程式時屢屢失敗，最著名的是希望與TikTok競爭的短影音應用程式Lasso。

市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）首席分析師恩伯格（Jasmine Enberg）表示，另一個潛在打擊Threads的問題是，Twitter上以新聞為導向的文化與IG不同，IG是一個更重視覺效果的平台。

不過恩伯格表示，Meta只需說服1/4的IG用戶加入Threads，就能與Twitter的規模相抗衡。她說：「現實情況是Meta不需要將Twitter的重量級用戶轉換為Threads的用戶。」

金融戰略分析師魏瑟（Brian Wieser）在新聞內容創作平台Substack上表示：「事情就是這麼簡單：如果擁有大量追蹤者的帳戶，像是金卡戴珊（KimKardashian）、小賈斯汀（Justin Bieber）或梅西（Lionel Messi）常在Threads上發文，一個新平台可能就會迅速成長。」

人們普遍認為，祖克伯正利用馬斯克管理Twitter的混亂時機來推出這款新產品，Meta希望Threads能成為名人、公司和政界人士的新溝通管道。

不過，Meta本身也招致大量批評，尤其是在歐洲，主要是因其對數位個資的處理不當。數位個資是該公司定向廣告的核心血脈，協助Meta每季賺取數十億美元的利潤。

Meta在收購訊息應用程式WhatsApp之後，就因處理數位個資問題而被糾舉，歐洲監管機構對這個問題保持高度警覺，以確保Meta不會也對Threads這樣做。