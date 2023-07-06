三星預告26日首爾辦發表會 新款摺疊機將問世

三星稍早釋出活動邀請函，預吿將於26日台灣時間晚間7時舉行全球發表會，新款摺疊機Galaxy Z Fold 5與Galaxy Z Flip5將亮相，這也是三星首度在韓國首爾發表新機，此舉也意味著，三星期望把摺疊機已是韓國主流手機的經驗，複製到全球其他市場。

三星稍早發布下半年度Galaxy Unpacked 活動邀請函，預告將於7月26日台灣時間晚間7時舉辦SamsungGalaxy Unpacked 2023全球發表會，發表會主題為Jointhe flip side，邀請函照片也呈現出摺疊機打開的側面，海報設計融入傳統韓國的文化意象。

三星也強調，這次發表會是三星首度在家鄉市場（home market）韓國首爾舉辦Unpacked活動，並表示這是「傳統文化與未來願景相交融、啟發全球趨勢和改變遊戲規則的創新之地」。

身為全球手機銷售龍頭，三星過去都在歐美地區舉辦旗艦機發表會，而在2022年，韓國市場以13.6%的摺疊手機滲透率領先全球，摺疊手機在年度智慧手機出貨量中的占比最高，進一步鞏固主流市場地位。

根據目前市場傳言資訊，Galaxy Z Flip 5和Galaxy ZFold 5預計將加入新開發的水滴型鉸鏈設計，改善摺痕過於明顯的問題。這兩款手機據傳將搭載IP58級的防塵和防水性能，並預計採用和S23系列同等級的Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy處理器。

研調機構Counterpoint Research指出，2022年摺疊手機出貨量較2021年900萬台倍增至1800萬台，2023年將成長至3000萬台，研調機構Strategy Analytics也預估，摺疊手機總銷量將在2025年達到7500萬台。三星先前指出，摺疊手機呈現指數型成長，出貨7500萬台的目標有望提早達陣。不過業界認為，摺疊機與目前全球智慧型手機一年約11億支的出貨量水準差距還是很大。