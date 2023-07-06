國際油價因沙國、俄羅斯減產計畫而上漲 金價下跌

國際原油價格周三在市場衡量沙烏地阿拉伯和俄羅斯的減產決定後上漲；黃金價格因為美國聯準會（Fed）會議記錄暗示將進一步升息，美元小漲受打壓而下跌。

美國西德州原油期貨較周一收盤上漲2美元，或2.9%，結算價報每桶71.79美元。布蘭特原油期貨上漲0.40美元，或0.5%，結算價報每桶76.65美元。

路透說，美國原油周三的上漲，縮小了與布蘭特原油之間的差距，是周二美國國慶日假期過後，對沙國與俄羅斯周一宣布削減供應的回應。市場現正在等待美國假期間的需求數據，交易商表示，國慶假期是美國旅遊高峰，本周發布的庫存報告可能對油價漲跌有頗大影響。

全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯周一宣布，將把自願每日減產100萬桶的計畫延長到8月。同時，俄羅斯和阿爾及利亞也表示，要把8月的原油產量和出口規模分別降低每日50萬桶和2萬桶。

沙國能源部長阿卜杜勒阿齊茲親王周三接著指出，作為石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）產油國聯盟的一員，俄羅斯和沙國將繼續推進強力合作，OPEC+會採取「一切必要措施」支撐市場。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo說，7月的自願減產，加上延長至8月的減產，應該會讓石油市場大大緊縮，不過投資人還在保持觀望，要看到石油庫存出現大幅下降才會安心。

黃金價格方面，由於Fed會議記錄鞏固了美國利率將長期維持在較高水準的預期，美元上漲，美國公債殖利率上升，打壓金價。黃金對美國利率上升高度敏感，因為美元升值增加了持有非孳息黃金的成本。紐約金市下午5時，黃金現貨下跌0.5%，報每英兩1915.3美元。

投資人現在將焦點轉移到周四將出爐的美國勞動市場職缺、失業金請領人數等數據，以及周五將公布的非農就業報告。市場同時也密切注意中國對半導體金屬實施出口管制的後續發展。