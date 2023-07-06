Fed 6月會議紀錄 彰顯暫時按兵不動後繼續升息決心

美國聯準會（Fed）5日公布的6月會議紀錄顯示，決策官員一致同意在6月維持基準利率不變，以保留時間評估是否需要進一步加息，但絕大多數決策官員都認為，需要進一步緊縮貨幣政策，才能壓制高通膨。

6月會議記錄顯示，雖然「一些與會者」希望6月繼續升息（1碼），因為通膨降溫的進展緩慢，但「幾乎所有與會者都認為，維持聯邦資金利率目標區間於目前的5%-5.25%是，是合適或可接受的」，「多數與會者認為，本次會議保持目標區間不變，將能有更多的時間評估經濟的進展」。

會議記錄也指出，「緊俏」的勞動市場和通膨的「上行風險」仍是形塑展望的「關鍵因素」。

這份會議紀錄也為6月13~14日會議後發布的經濟預測提供更多細節。Fed官員預期，即使「銀行業壓力」相較於今年稍早已「降低」，經濟成長在年底前仍將「減弱」（subdued）。Fed幕僚則維持之前的預期，預估今年稍後會開始「溫和衰退」，之後展開「溫和步伐的復甦」，避免經濟下滑的可能性僅略低於其基本情境預估。

Fed決策官員還試圖在顯示經濟強勁的總體數據、以及一些顯露潛疲的跡象之際權衡，6月按兵不動反映了經濟前景的不確定性依然居高不下。會議記錄指出，「多數與會者認為，經濟和通膨前景的不確定性仍然很高，在考慮貨幣政策的合適立場時，額外資訊將有價值」。

6月決策會後發布的預測顯示，18位決策者中，16人預估在年底前至少還要再升息1碼。目前市場認為，Fed極可能在7月25-26日會議，提高基準利率目標區間1碼至5.25%~5.50%。市場也預期Fed要到明年才會降息，因為核心通膨率仍將遠高於Fed的2%目標。

紐約聯準銀行總裁威廉斯5日重申Fed抗通膨的決心，表示在提高利率方面還有「更多工作要做」，經濟數據顯示需求仍強勁，房市在走軟一段時間後已回穩。