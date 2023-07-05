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果然「迷因」 這檔股票幾乎一文不值 兩個月交易額暴衝2億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond（BBBY）已聲請破產，股票也下市，但近兩個月投資人卻投入將近2億美元，交易這檔理論上一文不值的股票。 路透
美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond（BBBY）已聲請破產，股票也下市，但近兩個月投資人卻投入將近2億美元，交易這檔理論上一文不值的股票。 路透

美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond（BBBY）已聲請破產，股票也下市，但近兩個月投資人卻投入將近2億美元，交易這檔理論上一文不值的股票，在凸顯當前股市大盤行情火熱之際，迷因股的交易狂潮隨之再起。

在新冠疫情期間，散戶青睞數家營運陷入困頓的消費品牌，BBBY正是其中之一，一群螞蟻雄兵在社群媒體上集結，把股價推高到多數專業人士認為不理性的水準。

許多公司利用散戶的交易熱潮發行新股，以支持搖搖欲墜的事業，但BBBY最終仍聲請破產保護，股票也下市。

然而，根據彭博資訊的數據，自從BBBY下市以後，該股場外交易（OTC）的日均交易量仍有1,800萬美元。網路論壇Reddit的用戶也分享了高度投機的理論，認為該公司可能推動振衰起敝的計畫。

1971年創立的BBBY，5日早盤每股報0.3089美元，去年此時還有5美元價值，2014年曾站上80美元。

BBBY的交易潮，正值今年來美股的交易意外火熱。儘管利率急升，那斯達克綜合指數上半年的表現為40年來最強勁，引發市場泡沫化和估值過高的疑慮。

當BBBY今年5月聲請破產保護時，債務為52億美元，總資產僅44億美元。若出售事業體，股東的受償順序排在最後。

每當一家公司聲請破產，其股票會從主要交易所下市，但仍以粉紅單繼續交易，價格只有原始價格的一小部分。盈透證券首席策略師索斯尼克說，直到破產後的財產分配完畢前，這些股票仍將持續交易，這項過程可能耗時數月或數年。

股東能否取得資產，得看受償順位更前面的債券持有人能否拿到錢。然而，BBBY債券的價格不到2美分。索斯尼克指出：「這代表債市在告訴你，這些股票一文不值。」

破產 資產 社群媒體

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