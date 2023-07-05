WSJ：不可能的選擇 台灣要當烏克蘭或香港

台灣民眾關注烏克蘭戰爭的所有變化，儘管大家幾乎一面倒地同情烏克蘭，對台灣未來的結論卻迥然不同。

華爾街日報（WSJ）報導，有些人的體悟是，只要社會堅定不屈，縱然看似無法戰勝的敵手也可能被擊敗，這對台灣抵抗眾所恐懼的中國大陸入侵是一大鼓舞。另一派人則從烏克蘭城市烽火漫天的畫面，得出相反教訓。他們說不管什麼都比戰爭好，台灣應盡其所能避免挑起北京怒火，即便這代表要做出痛苦讓步。

報導指出，這兩種相反觀點將展現在明年1月的台灣總統大選，並在中國擴張軍力之際，決定台灣如何改善防禦能力。台灣內部的省思與如何強化武力的決定，必定會影響北京攻台時美國的軍事介入程度。

民進黨總統參選人賴清德誓言捍衛台灣自治權，抵抗北京不斷強化的恫嚇。賴清德的發言人趙怡翔說，他不覺得任何有理性的人看到現狀會說，對話能改變習近平或中共。中共把征服台灣視為民族復興的一部分，與中共的政權合法性有本質關聯。所有候選人都有責任務實面對此種狀況。

國民黨抱持不同看法，副主席夏立言6月出訪中國前表示，他們想和中方談話，相信能與中方對話，肯定會降低兩岸緊張，確保不會意外開戰，也不會蓄意開戰。烏克蘭悲劇讓接觸北京更為重要，他說，過去他們談過戰爭，但現在是第一次在自家客廳電視上，看到這些破壞。

美國總統拜登一再警告，若中國試圖以武力奪取台灣，美方軍隊將直接介入。但美國部署軍力前，台灣必須自行抵擋第一波攻擊。許多美國官員和分析師說，近來雖有改善，但台灣遠遠未做好準備。密契爾航太研究所所長德普圖拉（David Deptula）說：「台灣人必須100%投入，因為若非如此，美國或其他國家沒有理由相助。必須有迫切感，台灣人若不願全心全意捍衛國土和人民，美國不會讓自家兒女為台灣濺血。」

台灣過去一年軍事預算雖有提高，仍只占國內生產毛額（GDP）的2.4%，低於美國的逾3%、波蘭的4%、以色列的5%。