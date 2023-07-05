美股早盤開低震盪 市場聚焦Fed會議紀錄
美股4日因獨立紀念日而休市，5日恢復交易，早盤開低震盪，道瓊工業指數一度下跌165點，市場靜待聯準會（Fed）公布會議紀錄。
道瓊工業指數跌近0.5%，標普500指數跌0.4%、那斯達克綜合指數一度跌0.33%。費城半導體指數跌近0.6%、台積電ADR跌約1%。
Fed 6月中旬的會議紀錄可望為政策走向提供更多線索。儘管上次會議按兵不動在市場意料之中，但決策官員預期年底前至少還要升息兩次，令市場備感意外。從那時起，官員已暗示在通膨率回到可接受的水準前，應採取更多行動。
美股上半年的表現強勁，那斯達克指數寫下1983年來最大的上半年漲幅，標普500指數同期的表現也是2019年來最佳，這是拜人工智慧浪潮帶動股市的樂觀情緒所賜。
Carson集團首席市場策略師德翠克說：「我們向來看漲股市，我們仍認為股市會上漲。或許市場將在8月、9月或10月回檔，這很正常，但我們會在拉回時買進。」
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