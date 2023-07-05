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是褒是貶？這位基金操盤手形容輝達 「像2000年的微軟」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國避險基金Dalal Street經理人帕布萊認為，今天的輝達很像2000年的微軟。圖／路透
美國避險基金Dalal Street經理人帕布萊認為，今天的輝達很像2000年的微軟。圖／路透

和許多價值型投資人一樣，美國避險基金Dalal Street經理人帕布萊（Mohnish Pabrai）也是「股神」巴菲特的長期粉絲，他甚至曾與人合資65萬美元，聯手標下與巴菲特共進慈善午餐的權利。對於輝達（Nvidia）這些時下最熱門的人工智慧（AI）概念股，他的看法顯然和許多追漲這檔飆股的投資人很不一樣。

財經網站MarketWatch報導，帕布萊日前貼出他與印度一個投資俱樂部討論的內容，包括談論輝達的對話。輝達是今年這波AI投資狂熱的主角，今年來股價已飆漲190%，市值突破1兆美元。

帕布萊寫道：「我會說，輝達四周瀰漫著陶醉感，但若是用現金流量折現模型做某種分析，檢視輝達今天的盈餘並預估你認為輝達三年、五年、十年後的盈餘會是如何，然後折合成現值，那麼，我認為，1兆美元的市值很難合理化。」

帕布萊更把今天的輝達，拿來跟2000年的微軟相提並論。他指出，當年的微軟和思科（Cisco）、奇異（GE）一樣，都在市值榜上名列前茅，然而這幾家公司「沒有一家變成很棒的投資」，例如微軟股價自2000年起的十餘年股價一直低迷不振，大約要等到現任執行長納德拉（Satya Nadella）2014年接掌微軟致力扭轉乾坤之後，微軟股價才漸有起色。

帕布萊說：「當我瞧輝達今天的情況，在我看來，有許多地方與微軟當年相似。」

被問到誰會在AI競賽中獲勝的問題，帕布萊說，該投資什麼地方，他自有想法，但「我不會在這裡分享」；不過，他說：「如果你已經是微軟的投資人，要是我，我會抱牢那筆投資」。

身為價值投資人的帕布萊自稱，「骨子裡是個小氣鬼」，所以很難要他花高價買股。

提到微軟，帕布萊表示，他今年參加波克夏公司股東年會時，有機會坐在微軟創辦人蓋茲旁邊，他趁機問蓋茲一些問題，包括對輝達、超微（AMD）和Alphabet、Salesforce這些科技股的看法是看多、看空還是中立。但蓋茲未直接給答案，迅速聊到其他五花八門的話題，例如核子反應爐，甚至印度的廁所。

那麼，帕布萊自己現在投資哪些股票？根據最新申報資料，帕布萊操盤的Dalal street避險基金目前只投資兩支股票：美光科技（Micron Technology）和Brookfield。但他在印度也管理幾檔投資基金。

投資人 印度 巴菲特

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