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貿易戰持續升級！中國限制稀土出口 專家：恐成雙面刃

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
中國日前限制鎵和鍺的出口，衝擊半導體的重要原物料市場。（網路截圖）
中國日前限制鎵和鍺的出口，衝擊半導體的重要原物料市場。（網路截圖）

中國不忍了，打出限制半導體原物料出口的王牌，使中美科技貿易戰持續升級！中國日前限制鎵和鍺的出口，衝擊半導體的重要原物料市場。分析師認為，如果此舉無法讓美國讓步的話，中國恐進一步擴大出口限制，但這也可能使中國失去了稀土市場的主導地位，這相當是一柄雙面刃。

人工智慧也要抵制

紐約時報》報導，美國自去年10月就開始抵制半導體核心技術流入中國，與半導體產業息息相關的日本與荷蘭也陸續加入抵制行列。知情人士近期更透露，美國將進一步限制企業向中國銷售人工智慧的晶片。

拜登政府官員表示，人工智慧可能會加強北京當局的國防能力，進而對美國國家安全產生威脅，同時也不樂見中國政府將人工智慧用於網路審查、人臉辨識系統等。

中國反擊限制稀土

CNN》報導，面對美國一步步的抵制，中國也開始發起反擊，先是於4月對美國半導體製作商「美光」進行安全調查，並禁止該企業向關乎基礎建設的中國企業出售產品；日前再度對鎵和鍺的出口。

鎵與鍺都是生產半導體過程的重要材料，如鎵能製作發光二極管、鍺則用於傳輸數據的光纖。根據美國地質局調查，中國是該兩種金屬的最大生產國，占全球鎵產量的98%，及全球鍺精煉產量的68%。

分析師指出，中國從採礦、加工形成了一體化的產業經濟，外加國家的補貼政策，導致其他國家的稀土出口難以競爭，也使得中國能持續保持在該類金屬市場的主導地位。

中國恐再擴大限制

中國此舉就是要給國際一個警惕：「北京當局並非對美國抵制沒輒」，也提醒美國應深思熟慮對中國的抵制措施。但中國雖然是稀土的主要生產商，但仍有不少替代生產商，美國目前正向英、德與比利時等國進口該類金屬。

分析師最後指出，如果中國未能勸服美國讓步的話，可能會進一步限制更多的稀土元素出口，但「限制出口就是一把雙面刃」，因為如果國際市場的稀土供應量減少的話，價格就會上漲，其他國家的供應商就具有成本競爭的能力。

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