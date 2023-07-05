仿效台積電 三星要打造國內無廠晶片業和AI晶片生態系

南韓三星電子將和當地的無晶圓廠晶片產業攜手合作，在國內打造人工智慧（AI）和半導體技術的系統晶片生態系。

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，三星電子4日在首爾舉行的年度三星晶圓論壇，發表提振南韓AI晶片生態系的計畫，規劃推出新的製程設計套件（PDK）Prime，供南韓無廠晶片業者根據三星的晶圓製程和設備，設計晶片，內容將包含幫助減少產品設計時間、改善設計精確度等多種資訊。

三星電子今年下半年將提供PDK Prime給採用2~3奈米製程的無廠晶片客戶，並且打算擴大提供8吋和12吋成熟製程的資訊。

三星電子晶圓代工事業總裁崔世英說：「三星電子將透過搶先出擊、和全球IP夥伴緊密協作、高效AI晶片的先進製程專業、及差異化的製程，領導AI時代典範。」

三星和無廠晶片業者加強合作，是因相信其晶圓代工事業的成長關鍵，在於無廠晶片業者的強大基礎。

然而，南韓的系統晶片業依然疲弱。韓國半導體產業協會（KSIA）的數據顯示，南韓的全球系統晶片市占只有3%，在前十家無廠晶片業者中，六家在美國，四家在台灣。

報導指出，台積電已持續打造台灣的系統晶片生態系，客戶除了蘋果和超微等全球企業，也有台灣新創公司。

另一方面，三星電子的晶圓代工客戶據估大多是自家的LSI事業、高通以及輝達，占了超過90%，顯示三星電子晶圓代工事業在國內的潛在客戶不多。

三星電子在了解情事後，已經加強和當地晶圓業者合作。在三星晶圓論壇上，好幾家無廠晶片業者都參加，並且簡報說明和三星電子的協作案例。

南韓最大的無廠晶片業者LX Semicon計劃和三星電子加強合作，包括8吋和12吋晶圓的夥伴關係。已推出商用版AI晶片Atom的南韓新創公司Rebellion，今年已採用三星電子的5奈米代工製程。AI半導體開發公司DEEPX也用三星電子的5奈米、14奈米及28奈米晶圓製程，開發四種高效低耗能的AI晶片。

三星電子也發表其他計畫，要孕育當地的系統半導體研發生態系，並且打算明年把先進4奈米製程的多專案晶圓（MPW）服務，擴大用於AI、高效運算和其他領域。