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韓電池零件廠大洲看好矽陽極 估營收七年成長100倍

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓電池零件製造商大洲電子材料（Daejoo Electronic Materials）的研發中心。 彭博資訊
南韓電池零件製造商大洲電子材料（Daejoo Electronic Materials）的研發中心。 彭博資訊

彭博資訊報導，南韓電池零件製造商大洲電子材料（Daejoo），對於矽陽極（silicon anode）市場需求極為樂觀，目標公司的營收因而可以在2030年底以前，成長到100倍。大洲是保時捷Taycan跑車電池零件供應商，看好全球車廠將會持續追求電動車電池的更佳表現。

大洲執行長Il-ji Lim表示，大洲生產的用於電動車電池的矽陽極，去年營收266億韓元，2030年之前預估可以成長到3兆韓元。屆時矽零件產品將占公司整體營收比率至少90%；去年占比則還只有15%。

為因應市場的快速發展，大洲計劃2025年之前，將矽陽極零組件產能，提升到每年能夠滿足大約400萬輛電動車電池需求。公司於是準備設立兩座新廠；過去由中國大陸進口的材料，也需要尋求替代來源，以符合美國拜登政府通膨削減法（IRA）的要求。IRA法案的宗旨在推動車廠降低對中國大陸零件的依賴。

Lim說，大洲是「全世界成功量產矽陽極的少數領先公司之一」，「IRA對韓國電池製造商是個機會，但大家必須逐步降低自中國供應商進口原物料。」

目前電池市場中，石墨陽極還是應用得比矽陽極廣，而中國大陸是石墨陽極原物料的主要供應者。矽陽極由於能夠保有更多的鋰離子，可讓電動車快速充電；價格比較貴，但比石墨陽極更快退化。大洲表示，他們已開發技術，避免矽陽極在充電與放電時的膨脹與弱化。

韓亞證券分析師Hyunsook Kim指出，矽陽極目前占整體陽極市場比率只有1.4%，價格每公斤60美元至80美元。石墨陽極的價格是每公斤8美元。去年大洲是市場上唯一生產商用矽陽極的廠商，不過今年有貝特瑞、寧波杉杉兩家中國廠商投入量產，成為競爭對手，大洲預期今年底前，地位將降為老三。

通膨 拜登

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