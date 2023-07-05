WSJ：美雲端運算服務傳將對陸設限 亞馬遜、微軟料最傷

華爾街日報引述知情人士消息報導，美國準備要限制中國大陸企業用戶取用美國雲端供應商提供的雲端運算服務。亞馬遜（Amazon）的AWS和微軟（Microsoft）的Azure業務預料受到的影響最大，因為它們在中國大陸市場的經營已有規模。

新規定可能要求亞馬遜和微軟等公司未經政府許可，不能向大陸客戶提供使用了先進AI晶片的雲端運算服務。此舉可能使美中兩大經濟強權的關係進一步緊張。在此之前，中國大陸周一宣布，用於先進晶片製造的金屬出口將受管制。

美國擬議中的雲端運算限制被視為一種補漏手段。國家安全分析師警告，中國大陸的AI公司可能透過雲端服務規避當前的出口管制規定。這些雲端服務使客戶毋需購買管制清單上的先進設備，包括晶片，例如輝達的A100晶片，即可獲得強大的運算能力。

預計美國商務部將在未來幾周內公布此一舉措，成為擴大去年10月實施的半導體出口管制政策的一部分。

美國白宮、商務部均未立即回應置評請求。

根據商務部預計於7月公布的更廣泛提案，美國將修改出口管制，在沒有許可的情況下，向中國大陸出售某些晶片會變得更難。此舉的部分目標是輝達的A800晶片，該款晶片是輝達在先前管制措施公布後修改出來的產品。

美中在科技方面的衝突不斷升級。周一，北京宣布對用於晶片、電動車和國防工業至關重要的兩種金屬相關物實施出口管制，表明對於美國、日本和歐洲切斷北京與先進技術聯繫的舉措，大陸有能力報復。