周一熱到創紀錄！全球均溫攝氏17度 北半球今夏不妙

全球平均氣溫周一創下新高紀錄,凸顯燃燒化石燃料導致二氧化碳排放日益增加的風險。

根據美國國家環境預測中心(NCEP),周一的全球均溫是攝氏17度(華氏63度),高於2016年8月創下的前次紀錄攝氏16.9度。新高點強調了北半球2023年夏季的極端高溫。

國際氣候政策研究智庫格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所(Grantham Institute for Climate Change and the Enviroment)的資深講者Friederike Otto表示:「這不是我們應該慶祝的里程碑,這是給人類和生態系統的死刑宣判。而且令人煩惱的是,這不會是未來長期最熱的一天。」她說,捲土重來的聖嬰現象今年會打破更多紀錄。