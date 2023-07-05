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周一熱到創紀錄！全球均溫攝氏17度 北半球今夏不妙

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
周一的全球平均氣溫高達攝氏17度，創下新高紀錄。圖為西班牙街道。路透
周一的全球平均氣溫高達攝氏17度，創下新高紀錄。圖為西班牙街道。路透

全球平均氣溫周一創下新高紀錄，凸顯燃燒化石燃料導致二氧化碳排放日益增加的風險。

根據美國國家環境預測中心（NCEP），周一的全球均溫是攝氏17度（華氏63度），高於2016年8月創下的前次紀錄攝氏16.9度。新高點強調了北半球2023年夏季的極端高溫

國際氣候政策研究智庫格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所（Grantham Institute for Climate Change and the Enviroment）的資深講者Friederike Otto表示：「這不是我們應該慶祝的里程碑，這是給人類和生態系統的死刑宣判。而且令人煩惱的是，這不會是未來長期最熱的一天。」她說，捲土重來的聖嬰現象今年會打破更多紀錄。

高溫 美國

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