周一熱到創紀錄！全球均溫攝氏17度 北半球今夏不妙
全球平均氣溫周一創下新高紀錄，凸顯燃燒化石燃料導致二氧化碳排放日益增加的風險。
根據美國國家環境預測中心（NCEP），周一的全球均溫是攝氏17度（華氏63度），高於2016年8月創下的前次紀錄攝氏16.9度。新高點強調了北半球2023年夏季的極端高溫。
國際氣候政策研究智庫格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所（Grantham Institute for Climate Change and the Enviroment）的資深講者Friederike Otto表示：「這不是我們應該慶祝的里程碑，這是給人類和生態系統的死刑宣判。而且令人煩惱的是，這不會是未來長期最熱的一天。」她說，捲土重來的聖嬰現象今年會打破更多紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言