FT：憂心台海衝突 台灣「中富」階層開始錢坤大挪移 這些資產最受青睞

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
FT報導指出，隨著大陸擴大對台灣的軍事恐嚇，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備出路的選項。歐新社
FT報導指出，隨著大陸擴大對台灣的軍事恐嚇，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備出路的選項。歐新社

英國金融時報（FT）報導，隨著中國大陸加強對台灣的軍事恐嚇，以及各界日益擔心北京當局可能發動攻擊，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備退路的選項。

台灣資深投資銀行家兼財務顧問C Y Huang受訪時說：「人們很緊張。」他提到巴菲特出於地緣政治擔憂，出售台積電ADR，「即便是美國的有錢人都認為台灣很危險。這裡的人覺得戰爭未必會發生，但你不會拿自己的錢開玩笑」。

受訪的六名財富經理人透露，自中國去年8月進行前所未見的軍演以來，一些台灣客戶已開始尋求投資便於攜帶的資產。其中一人說，此舉已促使多名客戶購買藝術品、鑽石等資產，以便戰事發生時可隨時帶走。他還指出，與民進黨相關的富裕人士正在推動資產多元化。

一名台灣家族辦公室的資深高層觀察到：「過去只有超有錢人認為把錢放在海外，會比較安全。現在我們看到連『中等』有錢人也這麼談論。」

報導說，由於數據不足，富裕家庭究竟把多少錢搬到海外很難估算，但台灣長期以來一直是在境外避稅天堂藏富比率最高的國家之一。根據柏克萊加大經濟學家Gabriel Zucman一份2018年的研究，台灣整體境外財富占國內生產毛額（GDP）的比率為22%；相形下，全球平均不到10%。

儘管有數據顯示，台灣境內基金從2017年底的新台幣2.3兆元倍增至今年4月的新台幣5.4兆元、同期境外基金幾無成長，但許多經營中小企業的家族仍將多數財富放在國外。台灣KPMG家族辦公室事業合夥人兼主管郭士華說：「他們的財務報表是不透明的，他們仍將盈餘放在第三國的司法管轄區」

一些會計師和顧問認為，許多在1970年代將美國視為避風港的富裕家庭，如今想為下一代找到不同的移民和投資地點，藉此避免暴露在伴隨美國公民身分而來的全球所得稅制度之下。其中一名財務顧問說：「馬爾他是現在熱門的司法管轄區之一，新加坡也是。」

不過，報導也提到，即使愈來愈多臺灣人擬定未來把錢放在海外的備案，從台灣噴到天際的房價來看，這些人仍是少數。

一些財務顧問說，台灣許多有錢人對於把金錢交給別人管理，傳統上傾向抱持懷疑的態度，而且他們更喜歡投資有形資產，特別是在充滿不確定性的時期。中華財富傳承協會理事長方燕玲說，只有房地產和黃金是這樣的資產，「你不會買那麼多黃金，你要把它放哪？黃金真的很重」。

財富 資產 美國公民

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