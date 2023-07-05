SK海力士HBM需求暴增 AI巨頭排隊下單

集微網消息，SK 海力士（SK hynix）第五代高頻寬存儲器（High Bandwidth Memory，HBM）HBM3E深獲人工智能（AI）業界矚目，傳出英偉達等 AI科技巨擘已大排長龍，等著下單預購。

BusinessKorea報導，包括英偉達、AMD、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）在內的全球科技巨擘，已依序向SK海力士要求HBM3E樣品。申請樣本是下單前的必要程序，目的是釐清存儲器與客戶的GPU、IC或雲端系統是否兼容。這暗示，HBM3E良率已經很穩定、能夠大量生產，來到交貨前的最後階段。

HBM3E是當前第四代HBM3的下一代產品。SK海力士為全球唯一一家正在量產HBM3的企業。

根據報導，英偉達是第一家申請HBM3E送樣的客戶；申請的客戶或許今年底前即可收到樣品。由於HBM3E需求暴增，SK海力士已決定明年大擴產、採用最先進的10奈米等級第五代（1b）技術，多數新增產能將用來生產HBM3E。

AMD最近才剛發佈次世代GPU MI300X，並表示搭配的HBM3將由SK海力士及三星電子一同供應。AMD這次向SK海力士要求HBM3E樣本，似乎是要決定第5代HBM的供應商人選。MI300X搭載的HBM容量是英偉達旗艦GPU H100的2.4倍。

許多網站顯示，英偉達定價高昂的高階芯片仍舊處於缺貨狀態。根據信息技術產品和服務供應商CDW網站，H100報價高達30602.99美元，需等待長達4~6周才能到貨。