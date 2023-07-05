SK海力士HBM需求暴增 AI巨頭排隊下單

集微網／ 集微網

集微網消息，SK 海力士（SK hynix）第五代高頻寬存儲器（High Bandwidth Memory，HBM）HBM3E深獲人工智能（AI）業界矚目，傳出英偉達等 AI科技巨擘已大排長龍，等著下單預購。

BusinessKorea報導，包括英偉達、AMD、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）在內的全球科技巨擘，已依序向SK海力士要求HBM3E樣品。申請樣本是下單前的必要程序，目的是釐清存儲器與客戶的GPU、IC或雲端系統是否兼容。這暗示，HBM3E良率已經很穩定、能夠大量生產，來到交貨前的最後階段。

HBM3E是當前第四代HBM3的下一代產品。SK海力士為全球唯一一家正在量產HBM3的企業。

根據報導，英偉達是第一家申請HBM3E送樣的客戶；申請的客戶或許今年底前即可收到樣品。由於HBM3E需求暴增，SK海力士已決定明年大擴產、採用最先進的10奈米等級第五代（1b）技術，多數新增產能將用來生產HBM3E。

AMD最近才剛發佈次世代GPU MI300X，並表示搭配的HBM3將由SK海力士及三星電子一同供應。AMD這次向SK海力士要求HBM3E樣本，似乎是要決定第5代HBM的供應商人選。MI300X搭載的HBM容量是英偉達旗艦GPU H100的2.4倍。

許多網站顯示，英偉達定價高昂的高階芯片仍舊處於缺貨狀態。根據信息技術產品和服務供應商CDW網站，H100報價高達30602.99美元，需等待長達4~6周才能到貨。

客戶 和服

延伸閱讀

日韓飆股加持 統一亞洲半導體ETN上半年漲贏台灣

全球半導體大廠在南韓徵才 大學生培訓課程錄取率1/80

韓半導體名人遭控竊三星機密 替鴻海在中國蓋晶片廠

晶片需求疲軟 三星Q2利潤恐暴跌99.3%

相關新聞

華爾街日報報導 美喊全面封殺陸AI應用

外電報導，白宮準備限制陸企使用亞馬遜、微軟等美商提供的AI雲端運算服務。業界分析，此舉將完全防堵先前美方宣布高階AI晶片...

澳洲鷹式暫停 利率不動 設法引導經濟軟著陸

編譯劉忠勇／綜合外電

FT：憂心台海衝突 台灣「中富」階層開始錢坤大挪移 這些資產最受青睞

英國金融時報（FT）報導，隨著中國大陸加強對台灣的軍事恐嚇，以及各界日益擔心北京當局可能發動攻擊，一些台灣人正默默尋找保...

陸限制關鍵金屬出口 彭博：不利歐盟綠色轉型

彭博資訊報導，大陸限制關鍵金屬出口的決定，可能促使G7尋求替代來源，但也將打擊歐盟綠色轉型涉及的關鍵產業，反映出西方想要...

美中晶片對抗 持續升溫

暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者米勒（Chris Miller）指出，當前影響整體晶片產業的戰略對抗，是中國大...

白宮對陸企全面圍堵AI應用 殺傷力更大

美國繼限制陸企取得先進AI晶片後，傳將擴大管制範圍，要求陸企使用亞馬遜、微軟等美國雲端服務供應商（CSP）的AI運算雲端...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦