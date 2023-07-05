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「晶片戰爭」作者米勒：陸補貼政策 導致晶片對抗升溫

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導

「晶片戰爭」一書作者米勒指出，當前影響整體晶片產業的戰略對抗，是中國大陸龐大補貼計畫的結果，創造出關鍵業者不公平競爭的場域。他指出，這場對抗短期還不會結束，建議美國及其盟邦在因應大陸補貼計畫的同時，也應降低自身的保護主義傾向。

米勒接受南韓前鋒報電郵專訪表示，美國晶片法不是要施壓外國企業從大陸「脫鉤」，而是要反制「中國製造二○二五」扶植晶片業並切斷和全球供應鏈連結的盤算。晶片對抗將持續升溫，因為大陸將以龐大補貼為主要戰略。

他指出，國際社會幾十年來之所以容許大陸補貼和技術移轉產業等政策，是因為大陸科技還沒非常先進，但現在大陸已取得莫大進展，正在威脅半導體、顯示器和電池等高科技產業，因此大陸的貿易夥伴不再願意忽視大陸的產業補貼，都認為有必要以自家補貼因應。

米勒說，即便政權更迭，美國政府已有廣泛共識，不會容忍享有大幅補貼的大陸企業，從美國企業手上搶走半導體等關鍵技術的市占，要等大陸改弦易轍才會改變。他建議，美國和其盟邦應該研擬一套政策，既因應大陸的補貼計畫，又要限制自身的保護主義傾向。

考量到台灣對美國的戰略重要性，美國是否會更傾向支持台積電、而地緣政治因素是否會阻礙三星電子在晶圓代工事業的成長？米勒表示，地緣政治因素其實有助三星電子，因為一些企業想多元化生產，減少對台灣的依賴，但形塑企業決策的主要因素還是商業動態。

美國 半導體 台積電

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「晶片戰爭」作者米勒：美中晶片對抗將繼續升溫

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