美擬新禁令 打壓陸AI應用

在美國財政部長葉倫敲定本周訪問中國大陸行程之際，知情人士透露，美國拜登政府正準備限制大陸企業使用美國雲端運算服務，此舉可能進一步加劇美中兩大強權的緊張關係。

華爾街日報報導，新規若獲採用，可能要求微軟和亞馬遜等美國雲端服務供應商，在提供使用人工智慧（AI）晶片的雲端運算服務給大陸客戶之前，必須先獲得美國政府批准，以彌補美國限制大陸AI發展的漏洞。

在美國去年限制陸企取得先進的AI晶片後，陸企仍能透過使用AI晶片的雲端服務，就能取得強大的運算能力，不必採購先進設備。

喬治亞城安全與新興科技中心研究員薇恩絲坦指出，若任何陸企想使用輝達的A100晶片，可能會從雲端服務供應商取得這款晶片的運算能力。

她說，這項禁令是能取代禁止出口雲端服務特定晶片的其他選項，美國政府也可能限制美雲端業者，不得提供服務給大陸或其他外國關切實體軍方、國安及情報單位有關聯的客戶。

美國商務部預料將在未來幾周公布這項行動，作為擴大半導體出口管制行動的一環；美國也將和荷蘭、日本統一受管制的晶片製造設備。美商務部對此拒絕發表評論。

這項新政策也將擴大美國政府出口管制政策的範圍。美國雲端服務供應商中，亞馬遜網路服務（AWS） 和微軟Azure預料將受到最大影響，因為兩家公司都有經營大陸市場。