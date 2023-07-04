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推特限制用戶閱讀推文數 馬斯克對槓廣告商

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
推特近日公佈推文閱讀限制規定，引發社群獲利模式、大數據資料使用等不同討論。（台灣醒報資料照）
推特近日公佈推文閱讀限制規定，引發社群獲利模式、大數據資料使用等不同討論。（台灣醒報資料照）

廣告社群媒體重要獲利來源，但推特的CEO馬斯克要反其道而行？推特近日宣布限制用戶每天只能閱讀1千則推文，有認證過的才能讀1萬則。外媒分析，在如今點擊率為王的時代，推特卻反其道而行，與馬斯克過去就不喜歡廣告商有關，他認為廣告商的影響力太大，容易壓制社群媒體的決策。

馬斯克討厭廣告

根據《英國廣播公司》4日報導，推特近日宣布新的社群政策，未經認證的普通用戶每天只能閱讀1千則推文，而經過打藍勾勾認證的帳號則是每天可讀1萬則，但推特與Meta與谷歌一樣，過去都是靠廣告營收作為公司主要收入來源，因此外界普遍認為，推特新政策的背後是由CEO馬斯克主導，他過去在推特斯拉時就不曾下過廣告。

2019年他還發推文強調他「討厭廣告」，但他卻買了高度倚賴廣告作為收入來源的推特，因此他也設法創造多元收入來源。馬斯克過去也認為，廣告公司與社群媒體在商業談判時佔有太多權力，他想打破這樣的局面。而廣告商也擔心推特放寬的言論自由，讓他們的廣告出現在種族主義等歧視性貼文旁，所以也開始撤出推特。

使用大數據需付費

馬斯克也想利用推特蒐集到的各種數據拓展營收，由於推特、Reddit等社群媒體都有大量用戶進行文字互動，因此對於大型語言模型來說是非常好的學習範本，相關AI系統經過訓練後，甚至可以向一般對話一樣回答用戶的問題，但《紐約時報》提到，Reddit執行長霍夫曼強調，這樣的服務必須建立在付費的基礎下。

因此馬斯克希望與OpenAI、谷歌等AI公司收取訓練語言模型，還有使用語言資料庫的費用（因為現在只要寫程式就可以進行大量的文字探勘）。另外，推特除了面臨調整獲利模式的挑戰，還有Meta也想推出類似的社群軟體Threads，而且Meta應該還是以傳統社群媒體模式運作下，推特要如何夾縫中生存也是關注重點。

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