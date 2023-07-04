快訊

中華電信光世代500M免費升級吃不到網路還變卡？內行人曝1現實規則「別急」

驚吐遭黑人性騷…郭源元沉寂5天首發聲 一張圖暖哭無數網友

鴻海要拋棄夏普？股東轟吳柏勳：夏普被鴻海收購7年沒長進

肺癌化療實驗藥效力存疑 第一三共和AZ股價應聲暴跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
第一三共和阿斯特捷利康合作開發的Dato-DXd，能將強效化療藥物直接攻擊癌細胞，同時保全健康細胞。路透
第一三共和阿斯特捷利康合作開發的Dato-DXd，能將強效化療藥物直接攻擊癌細胞，同時保全健康細胞。路透

第一三共和合作夥伴阿斯特捷利康（AstraZeneca）股價雙雙暴跌，因為研究顯示他們共同開發的實驗性肺癌藥物引發安全和效力的疑慮。

第一三共和阿斯特捷利康周一晚上發布新聞稿說，相較於標準的化療，此藥顯著減緩了最常見肺癌的病程，但並未提高患者的整體存活率。此外，患者用藥出現「某些」不良反應，會導致所謂「等級五」的致命結果。

第一三共周二在東京交易股價一度暴跌15%，創下2008年來最大盤中跌幅，阿斯特捷利康周一在倫敦也大跌8％，創2020年3月來最大跌幅。

投資人原本預期這兩家公司會就新藥發表更明確的試驗成效。這次試驗有雙重目標：一是證明藥物有抗癌能力，一是降低死亡率。但Jefferies分析師指出，阿斯特捷利康結果卻表明效果不如預期明顯。

數十年來，科學家和醫師一直試圖開發一種精準實施化療的方法，避免目前全身性的化療方式，既殺死了癌細胞，也殺死了健康細胞。阿斯特捷利康的藥物稱為datopotamab deruxtecan或Dato-DXd，將強效化療藥物直接攻擊癌細胞，同時保全健康細胞。

阿斯特捷利康原本同意支付多達60億美元，以取得和第一三共共同開發此藥物的權利。據 Jefferies 分析師估計，此療方可以創造高達180億美元的銷售額。

阿斯特捷利康 肺癌

延伸閱讀

免費肺癌篩檢吸菸者不願篩 楊政達：4期篩出治癒率剩1成

免費癌篩揪452人早期肺癌 吳昭軍：預估50萬僅5萬人來篩

30歲正妹護理師，不煮飯不菸不酒罹肺腺癌！靠一檢查，「多花8000元救了自己」

去年國人死於肺癌達1萬多人 醫：腫瘤僅1公分就很可怕

相關新聞

美國配息股 投資光環褪色

美國股市中去年大受歡迎的配息股，今年光環褪色，不只失血40億美元，相對於非配息股，更寫2009年來最差的上半年成績。

美中科技戰升級 美方傳將限制陸企使用美國AI雲端服務

在美國財長葉倫敲定訪中行程之際，知情人士透露，美國拜登政府正準備限制中國大陸企業使用美國雲端運算服務，可能進一步加劇兩大...

美晶片戰爭持續出招 全球都在去中化…謝金河：只有台政治人物還賣力擁抱

世界巨大變化的轉折點

物流業悲劇！司機每月加班200小時「下班32分鐘又上工」 卡車開一半猝死

現代各種電商平台十分方便，往往在家裡一鍵下單，想要的東西就會在短時間內送到手上。然而撐起這一切的物流業，無論在國內外，都或多或少碰到人力不足的問題。日本近來就有物流業員工，因為加班時間太高，結果過勞死的事件發生。

去日本旅行免帶衣服！日航與住友合作提供租衣 減行李重量和碳排放

日本經濟新聞報導，日本航空公司(Japan Airlines) 和大貿易商住友商事(Sumitomo Corp.)為前往...

美研發「道路+飛行」純電動車 獲准測試售價曝光

美國聯邦航空總署（FAA）已核准一家加州新創公司測試其所謂的「飛行車」，這是美國政府批准的第一款可飛行也可在路上駕駛的純...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦