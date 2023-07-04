格鬥戰還在喬 馬斯克這項比賽先贏了祖克柏

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經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（右）、Meta執行長祖克柏的格鬥戰似有可能成真。美聯社
特斯拉執行長馬斯克（右）、Meta執行長祖克柏的格鬥戰似有可能成真。美聯社

兩位美國科技業億萬富豪：特斯拉執行長馬斯克與Meta執行長祖克柏，正在相約格鬥；不過兩人在另一個「戰場」已經有最新勝負。根據彭博億萬富豪排行榜最新資料，今年上半年，馬斯克財富增加966億美元，勝過祖克柏增加的589億美元。

彭博資訊報導，彭博億萬富豪排行榜裡的全球500大富豪，今年上半年總共增加8,520億美元的財富。以彭博彙整的資料，彭博富豪榜中的成員，過去六個月平均每天賺1,400萬美元（4.36億台幣）。今年上半年因而成為自2020年下半年以來，富豪們最佳的半年。

儘管今年上半各央行多在繼續升息，俄烏戰爭持續，美國還爆出地區銀行危機，大範圍的股票市場還是大漲。美股標普500漲幅16%，那斯達克更是飆了39%。那斯達克因為投資人對於人工智慧（AI）的狂熱擁抱科技股，開創了有史以來最美好的半年表現。

馬斯克的財富增加潮繼續淹進7月，3日第一個交易日，由於特斯拉股價又上攻6.9%，他再多進帳了130億美元。

截至7月3日，馬斯克在彭博億萬富豪排行榜排名第一，身價2,340億美元；祖克柏排名第九，身價1,040億美元。

馬斯克 祖克柏 財富

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