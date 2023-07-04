國際油價無視沙國延長減產下跌 銅價走高、金價持穩

由於數據顯示美國經濟乏力，原油價格周一下跌，無視沙烏地阿拉伯延長自願減產的消息。銅價走高，雖然庫存增加，但美國經濟數據不佳增強了升息周期即將結束的樂觀預期。黃金價格保持穩定。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌 無視沙烏地延長自願減產

國際油價下跌，回吐沙烏地承諾將自願減產再延長一個月帶來的短暫漲勢。

西德州中級原油（WTI）期貨在清淡交投中收在每桶70美元下方，受到此前數據顯示美國製造業活動創下三年來最大降幅的打壓。

8月交割的WTI期貨下跌85美分，結算價報每桶69.79美元。9月交割布蘭特原油期貨跌76美分，結算價報每桶74.65美元。

沙烏地宣布將把100萬桶的自願減產行動延長至8月後，隔夜油價走高。此後不久莫斯科宣布將在8月自願減少石油出口50萬桶，目的在支撐油價，但今年迄今為止的努力幾乎未能獲得成效，布蘭特原油下跌約11%，因為中國復甦步履蹣跚、投資人擔心美國可能陷入經濟衰退，以及俄羅斯和伊朗的強勁出口導致供應增加。

銅價走高

銅價周一走高，交易員一方面權衡來自中國的疲弱經濟數據以及庫存增加的狀況，另一方面也在考慮美國貨幣政策前景收緊程度下降的可能性。

與此同時，周一的數據也顯示，美國6月製造業活動出現連續第八個月萎縮，跌至三年多來的最低水平，促使交易員下調Fed升息預期，也推動美元走軟，給銅價帶來支撐。

上周倫敦金屬交易所和上海期貨交易所的銅庫存都有所增加，表明市場供應趨向寬鬆，給銅價帶來壓力。LME銅期貨漲1%，報每公噸8,398美元。

金價持平

黃金價格周一保持穩定，一方面市場風險偏好回歸對金價不利，但與此同時也有跡象顯示美國經濟正在失去動力。

紐約時間周一下午3:25左右，黃金現貨上漲0.1%，報每英兩1921.42美元；白銀現貨上漲0.5%，報每英兩22.8919美元。