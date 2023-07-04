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日本地價 連兩年上漲

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

隨著疫情影響消退，以及人潮和經濟活動回歸，日本主要地區的土地價格連兩年上漲，尤其是在觀光區和市中心地區。

日經新聞報導，國稅廳3日公布今年主要道路周邊土地價格，約32萬塊標準住宅用地的平均價格比去年上漲1.5%，為連續第二年上漲，且增幅比去年高出1個百分點。

儘管這項價格是在日本調降新冠肺炎在傳染病防治法中的類別前評估的，但隨著預計會有更多海外觀光客來到日本，更多地方的地價都已出現上漲。日本主要都會區以外的城市也開始看到更多變動，清楚展現出疫後復甦正在進行的跡象。

在46個都道府縣的首府中，有29個城市的最高地價比去年上漲，數量比去年翻增將近一倍。神戶去年的地價跌幅最大，下跌5.8%，但今年上漲2%；地價持續下跌的大阪和奈良，也在今年轉為上漲。

日本 新冠肺炎 疫情

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