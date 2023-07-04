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半導體大廠 南韓搶才

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

南韓媒體BusinessKorea報導，隨著美國加強管控出口至中國大陸半導體先進技術，最近轉向投資南韓的科技大廠變多，人才招聘競爭加劇，勞動力供不應求，業者積極展開甄選培訓業務。

美商半導體設備公司科林研發（Lam Research）針對南韓大三和大四學生，於6月28日舉辦「科林研究技術學院」課程，以實作教導學生半導體製程設備原理。

這是科林研發首次在南韓辧理類似課程，目的是吸引人才並提供與半導體設備相關的訓練。自去年4月在京畿道龍仁市設立研發中心以來，該公司一直在當地擴大增聘員工。

大學生對這項培訓計畫反應熱烈，據悉錄取率是80分之一。完成研習的學生往後申請科林研發職缺時可獲加分。該公司也計劃未來定期舉辦該課程。

除科林研發直接跨入人才發展領域外，其他公司也各自設法確保技術人才的供應。美國應用材料（Applied Materials）今年已發布過13次招聘啟事；荷蘭艾司摩爾（ASML）計劃十年內將目前有2,000名員工的南韓分公司規模擴大一倍；德國車用晶片大廠英飛凌（Infineon）5月以來一直在大邱慶北科學技術學院等大學進行招聘說明會。

南韓 半導體 美國

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