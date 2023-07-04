美國配息股 投資光環褪色

美國股市中去年大受歡迎的配息股，今年光環褪色，不只失血40億美元，相對於非配息股，更寫2009年來最差的上半年成績。

華爾街日報報導，據Ned Davis Research公司的資料，美股標普500指數中不發股利的個股，2023年上半股價攀升18%，表現勝過配息股的上漲4%。相對於非配息股，這是配息股2009年來最糟糕的上半年表現。目前標普500中約有400檔成分股派發股息。

成長導向的科技股通常不發股息，今年上半年由於投資人賭注人工智慧（AI）熱潮，將帶來更高獲利，使得以科技股為主的那斯達克綜合指數飆升32%，遠優於標普500的上漲16%。臉書母公司Meta Platforms和特斯拉的報酬名列前茅，雙雙大漲一倍以上。

圖／經濟日報提供

眾人轉進科技股，股息股幾乎成了市場棄兒。LSEG Lipper數據顯示，敲進股息股的美國共同基金和ETF，過去九周有七周淨流出資金。今年來此類基金淨流出40億美元，遠不及去年度接近700億美元的破紀錄流入額。Nationwide首席投資研究哈克特說，今年上半年的氣氛是「不計代價，讓我買大型科技股」。

配息股近來成績遜色，部分原因是地區性銀行股暴跌，加上去年領漲的能源股也出現拉回。以計入股息和資本利得的總報酬來看，地區銀行Zions Bancorp今年重摔44%，Comerica也跌35%。另一方面，西方石油公司（Occidental Petroleum）下挫6.1%、埃克森美孚下挫1.2%。

市場情緒轉變是股息股失寵的另一原因。自2008年全球金融危機以來，股息股首次要與殖利率高漲的公債爭奪投資人關注。持有股息股雖能獲取的額外殖利率，但也須承受企業在可能衰退時的業務驟減。

不可否認地，市場浪潮有可能再次轉向。進入經濟低潮時，股息股往往表現較佳。美國聯準會（Fed）升息會把經濟推向衰退的憂慮猶存，此種情境下，股息優渥的防禦股可能會再次交出佳績。