貝佐斯太空事業 再進擊

亞馬遜創辦人貝佐斯的太空事業藍源公司（Blue Origin）正在美國以外的地方，尋覓興建國際太空發射中心的地點，並拓展事業，盼藉此追趕億萬富豪馬斯克的SpaceX。

藍源執行長史密斯接受金融時報（FT）專訪時說，該公司計劃在歐洲和其他地方尋找新的合作夥伴關係和推動收購案，加快擴大自家太空服務的規模，例如火箭發射和火箭引擎事業。他也說，發射中心選址一事仍在初期階段，目前尚未選擇任何地點。

這番談話顯示藍源追趕SpaceX的立場更加堅定。藍源是第一家成功發射、著陸及重複使用火箭的公司。

但因為發射中心的開發遭延宕，導致藍源落後SpaceX；SpaceX已成功執行幾次載人和無人火箭升空的任務，並飛抵國際太空站（ISS）。

部分分析師認為，藍源除了德州和佛州既有的發射中心，還可能透過一系列收購與夥伴關係，及增建發射中心，來追趕SpaceX。

衛星通訊產業研究機構Quilty Space研究主任亨利則說，在企業上演搶人大戰時，藍源跨足歐洲有助其獲得新人才。