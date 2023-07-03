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沙烏地阿拉伯、俄羅斯相繼宣布減少供應石油 國際油價應聲翻紅

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
沙烏地阿拉伯宣布，將把自行減產石油的時間延至8月，從而限制石油供應。。路透
沙烏地阿拉伯宣布，將把自行減產石油的時間延至8月，從而限制石油供應。。路透

沙烏地阿拉伯3日宣布，將把自行減產石油的時間延至8月，俄羅斯隨後也表示8月將自願減少每日出口80萬桶原油，全球石油供應因而減少。國際油價應聲由黑翻紅，西德州和布蘭特原油期貨盤中漲逾1%。

根據沙烏地新聞社的聲明，在石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）既有的減產協議之外，沙國從7月起每天額外減產100萬桶原油，將持續至8月，而且可能進一步延長。此舉使沙國每日的減產量達到900萬桶左右，是多年來最低水準，透過犧牲銷量來支撐油價。

彭博資訊報價顯示，西德州原油8月期貨3日盤中漲1.6%，報每桶71.77美元；稍早一度跌破70美元。倫敦布蘭特原油9月期貨也翻紅揚升1.6%，至每桶76.6美元。

中國大陸需求不振，限制了油價漲幅，使布蘭特原油一直處於75美元附近的價位，低於沙國平衡自身預算所需的油價水準。在這個背景下，沙國宣布延長減產並不令人意外，彭博訪調的幾乎所有分析師和交易員，都預測到這個結果。

另外，俄羅斯副總理Alexander Novak同日也在聲明中說，俄國將在8月自願減少每日出口80萬桶原油，以確保油市供需平衡。

如此看來，今年下半年石油供應仍將吃緊，但高盛集團、摩根士丹利等華爾街大銀行，都已收回油價會漲到每桶100美元的預測。

油價 俄羅斯 德州

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