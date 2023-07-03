美韓FTA生效逾十年 2021年南韓對美出口增至近千億美元

南韓智庫韓國對外經濟政策研究院（KIEP）3日表示，自2012年韓美自由貿易協定（KORUS FTA）生效以來，南韓過去十年對美出口額每年平均增加逾5%；相形之下，該國出口總額每年平均增加1.5%。

韓聯社報導，KIEP表示，南韓2021年對美出口額躍增至963億美元，遠高於2011年的564億美元，十年平均增幅為5.5%。在這十年間，南韓的出口總額也從5,552億美元增至6,444億美元，平均年增幅為1.5%。

KIEP還說，從產業別來看，化學品、鋼鐵及汽車業的對美出口明顯增加，高科技產業的對美出口額更激增超過50%，均歸功於這項自貿協定。

數據也顯示，在2011-2021年間，南韓對美國的貿易順差每年平均增加至193億美元，遠高於2007-2011年的平均值93億美元。

南韓產業通商資源部負責FTA談判的副部長盧建基（音譯）在KIEP舉辦的研討會上說：「這十年來，韓美自貿協定一直扮演兩國擴大雙邊貿易與投資，及確保供應鏈穩定的關鍵工具。兩國應進一步加深在經濟、供應鏈及先進科技的同盟關係。」