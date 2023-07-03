機構：二季度全球智慧手機出貨量繼續下滑 達到2.57億部

想住在大城市體驗奢華生活嗎？但若住在新加坡，帳單金額將讓你目瞪口呆！《瑞士寶盛集團》報告指出，新加坡是上流社會過奢華生活成本最高的城市，它2023年擊敗上海獲得第一。另外台北則成第8貴城市，在亞洲超過東京，僅次於新加坡、香港、上海。

2023-07-03 13:37