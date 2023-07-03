機構：二季度全球智慧手機出貨量繼續下滑 達到2.57億部
集微網消息，據DIGITIMES Research統計，2023年第二季度，全球智慧手機市場繼續保持下滑態勢，出貨量同比、環比均減少。進入2023年，全球大多數國家尤其是新興市場，都遭受通貨膨脹的壓力，消費者的需求因此減弱。
機構統計數據表明，2023年一季度全球智慧手機出貨量2.64億部，同比下滑13.2%；二季度出貨量2.57億部，同比減少6.4%，環比減少2.7%。
由於二季度市場表現持續低迷，因此DIGITIMES Research將2023年全年智慧手機出貨預測下調了2300萬部，至11億部。對全球5G智慧手機出貨量的預測，從最初預計的6.79億部大幅下調至5.77億部，同比下降1.9%。
該機構表示2023年一季度中國智慧手機出貨量高於此前預測，達到6200萬部，同比下降7.2%。同期非中國市場的出貨量，同比下滑14.9%。
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