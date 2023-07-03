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新加坡成最貴都市 台北排名第8

台灣醒報／ 記者陳奕劭╱台北報導
報告指出，新加坡是上流社會過奢華生活成本最高的城市。(Photo by Kin Pastor on Pexels under C.C License)
報告指出，新加坡是上流社會過奢華生活成本最高的城市。(Photo by Kin Pastor on Pexels under C.C License)

【台灣醒報記者陳奕劭綜合報導】

想住在大城市體驗奢華生活嗎？但若住在新加坡，帳單金額將讓你目瞪口呆！《瑞士寶盛集團》報告指出，新加坡是上流社會過奢華生活成本最高的城市，它2023年擊敗上海獲得第一。另外台北則成第8貴城市，在亞洲超過東京，僅次於新加坡、香港、上海。

新加坡成最貴城市

根據《Quartz》報導，新加坡是最適合移居、穩定的全球大都市，政府吸引富人居住政策頗有成效，未來將穩居榜首。寶盛分析師認為，政府成功吸引高淨值人士來新加坡工作和生活，卻也同時讓房價變得更高。

寶盛分析師指出，新加坡無論是房價、房租、學費、生活費都很高，健康保險費用更是全球平均2倍多。根據新加坡政府生活成本計算器網站，住在公寓房間每月租金需花費1300~2350美元(新台幣4萬至7萬元)，租一棟公寓每月租金則高達3800~5750美元(新台幣11萬至17萬)。

台北是宜居城市

不僅有新加坡，台北也名列前10貴都市排行，台北2022年排名第3，今年掉落至第8，對於不少富有的外國人而言，台北反而成為適合居住的地方。

根據《Business Insider》報導，台灣被評為最適合外籍人士居住的地區。雖然台灣人平均年薪約3萬美元(91萬新台幣)，但許多移入台灣的外籍工作者收入遠不僅於此，因此他們在台灣過著舒適、富裕的生活。

報導指出，外國人喜歡台灣的健保以及台灣便利的旅遊環境，對他們而言，在台灣工作面臨的文化衝突是主要挑戰。

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