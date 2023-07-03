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設計複雜生產難 蘋果大砍混合實境Vision Pro產量目標

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司傳出大幅削減混合實境頭戴裝置Vision Pro的產量目標，到少於40萬台，遠低於第一年要銷售100萬台的內部目標。美聯社
蘋果公司傳出大幅削減混合實境頭戴裝置Vision Pro的產量目標，到少於40萬台，遠低於第一年要銷售100萬台的內部目標。美聯社

金融時報報導，蘋果公司被迫大幅削減其混合實境頭戴裝置Vision Pro的產量目標。該裝置歷經七年開發、上月才推出，被盛譽為iPhone以來最重要產品。

根據知悉製造過程的人士，耳機的設計複雜和生產難度高是削減產量目標的原因。蘋果本來計畫推出該裝置更能負擔得起的版本，時程也必須跟著往後延。

蘋果已經表示，這個6月5日已經亮相、定價3,500美元的「空間運算」設備要「明年初」才能上市。分析師說主要是供應鏈的問題。

金融時報引述與蘋果及負責組裝廠商立訊精密關係密的兩名消息人士報導，Vision Pro的2024年產量目標不到40萬台。另外，為Vision Pro提供某些零組件的兩家中國大陸獨家供應商表示，蘋果第一年只跟他們要求足供13萬-15萬台的零組件。

這意味大幅削減在前12個月銷售100萬台的內部目標，根據分析師和業界專家，這麼低的產量反映出蘋果對大規模生產欠缺信心。

立訊精密

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