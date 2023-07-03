彭博：蘋果今秋推出AirPods將改用USB-C 還可測試聽力

彭博報導，蘋果（Apple）新一代採用USB-C接頭的AirPods Pro無線耳機可望今年秋天開始出貨，新款式甚至可能協助用戶發現聽力是不是有問題。

據報導，蘋果正在開發更新版的AirPods Pro耳機，可能會在幾個月內推出。無線充電盒已從Lightning改為USB-C，而且將在今秋正式上市。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）每周一發表的《Power On》電子報指出，AirPods Pro 2耳機可望和iPhone 15同步推出。

葛曼說，AirPods Pro 2還可能加入一種聽覺測試功能，會播放「不同的音調和聲音」，有助使用者了解聽力狀況。他寫道：「這個概念是幫助用戶檢測聽覺問題，有點像Apple Watch的心電圖App檢測心臟問題。」

除了這個最新問世的功能外，蘋果可能還有更多相關的健康相關開發計畫。葛曼相信，蘋果有意在AirPods上新增更多健康感測器，包括能夠讓 AirPods成為耳溫槍。