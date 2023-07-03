經濟硬著陸 PIMCO備戰

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

全球主動債券基金龍頭品浩（PIMCO）警告，市場太樂觀認為美歐央行有能力在對抗通膨之際，使經濟躲過衰退，該公司正為更嚴重的全球經濟硬著陸做準備。

英國金融時報（FT）報導，品浩集團投資長艾達信（Dan Ivascyn）說，隨著主要央行總裁準備繼續升息，他正在為比其他投資人所料想的更嚴峻硬著陸做準備。

他說，人們愈覺得需要緊縮，滯後效應引發的不確定性愈大，極端經濟前景的風險就愈高。以往升息時，相隔五或六季才感受到相關衝擊是「常態」。

他認為，市場可能仍過於相信央行的決策品質及其策劃正面結果的能力。市場覺得央行降息的速度會像殖利率曲線所暗示的那般快速，這有點過於樂觀。他說，現今有實質的通膨問題，就算經濟放緩，只要通膨仍高於2%目標值，央行可能難以降息。

管理1.8兆美元資產的品浩認為，美國經濟最可能的結局是軟著陸，但正避開最容易受經濟衰退影響的市場領域。

艾達信說，此刻他們青睞高品質的公債和公司債，目前正在等待企業的債信評等遭調降，這將在未來幾個月或幾年促使擔保貸款憑證（CLO）等工具被強制出售，屆時將是逢低撿便宜的好時機。

經濟衰退 通膨 美國

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