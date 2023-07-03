日喊干預匯市 美方關切

美國財政部長葉倫表示，她正與日本政府商討透過外匯干預因應日圓貶值的利弊得失。

日經新聞報導，葉倫6月30日在紐奧良被問到是否美國是否關切日本可能干預匯市時說，「我們的團隊正設法更加了解干預的理由，並正和日本官員保持聯繫」。

日圓兌美元匯率6月30日貶破1美元兌145日圓，為去年11月來首見，接近日本政府去年為阻貶日圓而進場干預的水準。

日圓近期貶勢已讓政府官員表示，正在觀察日圓走勢並準備採取行動。

日經指出，日本政府去年9月進場干預時，美國財政部曾表示「理解日方的行動」，暗示容許日方干預，因為美方原則上雖反對任何國家政府恣意干涉匯率變動，但當時日方政府說明，進場干預只是為了抑制日圓匯率的急遽變動。

葉倫這次雖未明講是否容許日方行動，但承認有與日本政府進行商討，「一般來說，我們對干預匯率的看法是，為因應過度變動所做的干預雖屬合理，但還是相信市場決定的匯率」。