新興國前景 投資大咖唱旺

隨著開發中國家的利率與通膨將持續下滑，從貝萊德到摩根大通等投資大咖都樂觀看待新興市場的下半年展望，而且棘手債務談判獲得進展的跡象，也將使一些邊境市場備受看好。但彭博資訊策略師也提醒，美歐英等先進央行升息循環還沒結束，可能使亞洲貨幣下半年回升的時機延後。

新興市場經濟體的通膨率低於預期、巴基斯坦、尚比亞等困頓國家經濟獲支撐等正面消息，正為多頭投資人帶來希望。儘管美國聯準會（Fed）7月仍可能升息，投資人依然預期新興市場將維持韌性。

通膨數據是近來對新興市場前景樂觀的關鍵。日前發布的花旗新興市場通膨意外指數低於預期，為2020年中期以來僅見。

瑞銀策略師納拉因表示，新興市場降低通膨已取得相當大進展，預料將持續下去。摩根大通和貝萊德都押注新興市場本幣債券的表現將優於大盤。貝萊德投資研究所全球首席投資策略師李偉說，一些新興市場央行已經準備好並且有能力降息。

彭博經濟學家指出，新興市場的前景已比一年前更光明，歸功於先進經濟體利率將攀峰、許多新興國家利率下滑以及商品價格疲軟等三大因素，預測今年不計中國大陸的新興市場整體經濟成長率為3.3%，雖低於去年的4.6%，但平均成長率提高。

拉丁美洲的巴西和智利可能很快就會加入烏拉圭啟動降息的行列，墨西哥和哥倫比亞也可能跟進。摩根大通表示，匈牙利、捷克等國家也遵循相同路線。

一些規模較小、風險較高的邊境市場動能也出現正向改變。尚比亞的債務談判獲實質進展。巴基斯坦將根據一項協議獲得國際貨幣基金（IMF）的30億美元資金。基金管理業者說，許多邊境市場都已出現重大進展，特別是棘手的債務談判。

不過，新興市場的最大風險為主要經濟體的成長腳步顛簸，若美國陷入深度衰退，或中國大陸成長大幅減緩，都將衝擊市場信心，導致資本外流。

彭博策略師指出，Fed將繼續升息對抗通膨、利差因素以及全球銀行業憂慮揮之不去，將帶動美元對亞洲貨幣至少在下半年初期持續升值。相較於先進國家央行，亞洲央行抗通膨的迫切感較低，接下來甚至可能降息，因此亞洲貨幣要到下半年稍後才能獲得支撐。