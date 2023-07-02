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一場演唱會竟讓物價降不下來！粉絲爆買門票、訂房 泰勒絲、碧昂絲正造成「明星通膨」

商業周刊／ 撰文者：張方毓 編譯
美國歌手泰勒絲4月開始「時代巡迴演唱會」。圖／取自Taylor Swift@Instagram
美國歌手泰勒絲4月開始「時代巡迴演唱會」。圖／取自Taylor Swift@Instagram

摘要

1. 超級巨星的演唱會正在造成「明星通膨」效應，讓物價降不下來。丹麥銀行駐瑞典首席經濟學家直指，碧昂絲的文藝復興巡迴演唱會，是瑞典5月物價少降0.2個百分點的主因。

2. 為什麼演唱會的威力這麼大？因為疫情讓人們更加重視體驗，而且偶像的演唱會是粉絲認為完全無可取代的商品，因此即便物價再高，也願意掏錢埋單。

3. 根據調查，泰勒絲的粉絲平均替一場演唱會花費約1300美元（約合新台幣4萬元），包括門票、治裝、周邊商品、飲食和旅遊費用。

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）日前重磅宣布，明年將到東京、新加坡等多個城市開演唱會。雖然亞洲粉絲又驚又喜，卻讓經濟學家剉著等。

為什麼？因為超級巨星的演唱會正在造成「明星通膨」效應，讓物價降不下來。

泰勒絲今年4月開始從美國啟動其「時代巡迴演唱會」，她所到之地，飯店房價飆升，粉絲還大買參加演唱會的行頭，市場調查公司QuestionPro估計她的演唱會將產生50億美元（約合新台幣1550億元）的經濟效益。

另一位美國歌手碧昂絲（Beyoncé）的演唱會，更被經濟學家直指，是物價持續維持高檔的主因。

美國投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）全球首席經濟學家卡彭特（Seth Carpenter）在6月底一份報告中也警告，要小心「碧昂絲效應」，今年後半可能讓美國物價再次意外攀升。

5月底，碧昂絲從瑞典首都斯德哥爾摩啟程，開始其「文藝復興巡迴演唱會」。結果，大量粉絲從世界各地湧入，飯店房價飆升，而且據說房間供不應求。

對此，丹麥銀行駐瑞典首席經濟學家格拉恩（Michael Grahn）表示，這是瑞典5月通膨8.2％遲遲未如預期下滑的主因。「本月的額外驚喜，是碧昂絲造成的，相當驚人，」他預期演唱會帶動了0.2個百分點的物價成長。

為什麼演唱會的威力這麼大？因為疫情讓人們更加重視體驗，而且偶像的演唱會是粉絲認為完全無可取代的商品，因此即便物價再高，也願意掏錢埋單。

「這場疫情改變人們思考，什麼對他們真的很重要、什麼會讓他們快樂，」馬里蘭大學經濟學教授卡尼（Melissa Kearney）表示，她的兩位女兒都熱愛泰勒絲。

「人們看到，沒有任何東西可以替代泰勒絲的演出，他們真的很想看到她的現場表演，」在加州大學河濱分校開設「搖滾經濟學」課程的經濟學助理教授斯隆（Carolyn Sloane）表示。

例如，一位25歲的泰勒絲粉絲古斯塔沃存了10個月的錢，最後花了1500美元（約合新台幣4萬6500元）搶到兩場演唱會的門票。他還說：「如果一定要的話，我願意支付3千美元。」

華爾街日報》將今年稱為「一張演唱會門票1千美元之年」，因為演唱會的票價漲得很誇張。因為通膨，再加上許多歌手多年未辦演唱會，因此將演出規劃得更精緻，整體演唱會票價比疫情前貴一成。

即便如此，根據美國售票公司Live Nation，為了體驗現場演出，去年參加演唱會的人數仍比疫情前多24％，而且預計今年增速會更快。

而且，粉絲讓體驗更值得紀念，不僅願意花大錢，只為搶到珍貴的演唱會門票，也替演唱會費心打扮，並大肆購買周邊商品。

例如，一位泰勒絲粉絲卡里什瑪為了參加兩場演唱會，委託一家刺繡店做了一件客製化牛仔外套，上面繡了泰勒絲10張專輯名稱的圖案。「（這件外套）花的錢比我的票還貴，」她說。

QuestionPro調查發現，泰勒絲的粉絲平均替一場演唱會花費約1300美元（約合新台幣4萬元），包括門票、治裝、周邊商品、飲食和旅遊費用。

但能夠看到偶像、和其他粉絲齊聚一堂為偶像喝采，都讓這些粉絲覺得為了這些體驗所花的一切值得，「人們願意揮霍，因為他們知道他們會得到高品質的內容，而且誰知道她在這次巡演之後哪時候會再進行另一次巡演呢？」一位碧昂絲粉絲馬力歐說道。

資料來源：商業內幕、金融時報、Investor Observer、彭博、Axios、Axios(2)、CBC

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演唱會 通膨 華爾街日報 泰勒絲

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