世上第一幅IPO的畫！散戶也能買賣名畫股票 年化報酬率12％

摘要 1. 7月底，全球將誕生第一幅IPO的畫作，是抽象肖像畫大師培根（Francis Bacon）筆下的《喬治戴爾肖像三幅習作》，將由名為Artex的公司在歐洲小國列支敦斯登新成立的藝術品交易所將它上市。 2. 運作方式就跟一間上市公司一樣，將募集38萬5000股股票，每股100美元（約合新台幣3100元），股票價格隨供需情況漲跌。 3. 名畫的保值性的確吸引人。1995到2022年間，創作於1945年後的名畫每年價格上漲12.6％。同個時期相比之下，標普500指數每年不過才上漲9％，美國企業發行的債券更只有上漲4.9％。

你能想像嗎，擁有一張莫內的經典大作不再是空想！即使是一幅價值數十億元的名畫，現在你也可以與別人共同所有，甚至脫手再小賺一筆！

《華爾街日報》報導，7月底，全球將誕生第一幅首次公開募股（IPO）的畫作。

搶先IPO的作品，是英國哲學家培根的後代、出生於1909年的抽象肖像畫大師培根（Francis Bacon）筆下的《喬治戴爾肖像三幅習作》，將在歐洲小國列支敦斯登新成立的藝術品交易所上市。

屆時，這幅畫作預計掛牌價約5500萬美元（約合新台幣17億900萬元），比它最後一次的公開交易價，2018年佳士得拍賣會定槌的5200萬美元略高。

運作方式就跟一間上市公司一樣，將募集38萬5000股股票，占所有B類普通股的7成，每股100美元（約合新台幣3100元），而且股票價格也會隨供需情況漲跌。

將這幅畫作公開上市的是一間名為Artex的公司，它試圖將高端藝術品的買賣帶入大眾市場，不再只是富人的特權。

「人們正在尋找債券和股票的替代品，尤其是在通膨時期，」Artex創辦人本傑隆－圖伊米（Yassir Benjelloun-Touimi）告訴彭博。

另一間美國新創Masterworks，也致力將藝術品買賣普及化。它2017年成立以來，已經買下印象派大師莫內（Oscar-Claude Monet）、普普藝術大師安迪．沃荷（Andy Warhol）多幅畫作，再分股拆賣給一般投資人。

對散戶來說，名畫的保值性的確吸引人。《華爾街日報》指出，投資價值低於100萬美元的藝術品可能會有風險，但如果是投資培根這種知名畫家的藝術品就不一樣了，有如投資「績優股」。

1995到2022年間，創作於1945年後的名畫每年價格上漲12.6％。同個時期相比之下，標普500指數每年不過才上漲9％，美國企業發行的債券更只有上漲4.9％。

除此之外，許多企業也猶如把藝術品當成黃金看待，當作通膨時代的避險手段。

例如，1974到1980年間，英國鐵路公司的養老基金購買了一系列繪畫作品，目的是抵禦英國物價飛漲。結果，持有這些作品即使已達約20年，實際年化報酬率都還有約6％。

對於富豪收藏家來說，若要出售藝術品，不如就賣給Artex。因為該公司只收取IPO收益的3％，相比之下蘇富比、佳士得等傳統拍賣行，收取的佣金往往會高達2成。

不過，投資名畫的一個缺點是，買賣股票的時機點比較少。畢竟，一幅畫不像企業股票一樣幾乎天天交易，也不會固定每季發布業績財報。通常只有在私人收藏家想要溢價買下全部股份的時候，名畫的股票需求才會出現波動。

至於名畫上市後會怎樣？Artex指出，《喬治戴爾肖像三幅習作》公開上市後，不再只珍藏在私人收藏家的牆壁上，而是預計在博物館展出，重新在公眾前露面。對於藝術愛好者來說，能夠親眼看到培根如何用抽象筆觸描繪其一位愛人，未嘗不是喜事一件。

資料來源：Quartz、華爾街日報、彭博