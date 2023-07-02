美股市上半年勢如破竹 下半年緊盯六大變因

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國股市上半年勢如破竹，路透報導，下半年美股後市取決於下列六個問題。

一，衰退到底來不來？

美國經濟挺過一連串升息的壓力，目前仍避開衰退，但若通膨和就業數據令人失望，情勢可能急轉直下。

二，通膨會降得多快？

美國通膨年增率在去年夏季衝上40年高峰，之後雖腰斬，仍大幅高於Fed的2%目標。

三，漲勢是否分布更廣？

今年標普500指數漲勢主要由蘋果、輝達等巨型股撐起，除非接下來更多股票上攻，否則漲勢難以為繼。

四，AI何時開花結果？

人工智慧（AI）題材協助推升盈餘預測和股價。投資人將檢視第2季企業財報，了解各家公司認為AI帶來的財務效益何時能落實。

五，脆弱的環節何在？

矽谷銀行3月倒閉掀起銀行業動盪，所幸未導致系統性事件。但金融體系其他脆弱環節仍可能不堪利率猛升壓力而崩潰，商用不動產尤其令人憂心。

六，股票能與債券、現金競爭？

利率走高使固定收益資產和存款的收益率升到數十年最高，賦予投資人股票以外的投資選擇。若利率持續盤踞高檔，可能削弱股票的投資吸引力。

股票 美國經濟

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