美股市上半年勢如破竹 下半年緊盯六大變因
美國股市上半年勢如破竹，路透報導，下半年美股後市取決於下列六個問題。
一，衰退到底來不來？
美國經濟挺過一連串升息的壓力，目前仍避開衰退，但若通膨和就業數據令人失望，情勢可能急轉直下。
二，通膨會降得多快？
美國通膨年增率在去年夏季衝上40年高峰，之後雖腰斬，仍大幅高於Fed的2%目標。
三，漲勢是否分布更廣？
今年標普500指數漲勢主要由蘋果、輝達等巨型股撐起，除非接下來更多股票上攻，否則漲勢難以為繼。
四，AI何時開花結果？
人工智慧（AI）題材協助推升盈餘預測和股價。投資人將檢視第2季企業財報，了解各家公司認為AI帶來的財務效益何時能落實。
五，脆弱的環節何在？
矽谷銀行3月倒閉掀起銀行業動盪，所幸未導致系統性事件。但金融體系其他脆弱環節仍可能不堪利率猛升壓力而崩潰，商用不動產尤其令人憂心。
六，股票能與債券、現金競爭？
利率走高使固定收益資產和存款的收益率升到數十年最高，賦予投資人股票以外的投資選擇。若利率持續盤踞高檔，可能削弱股票的投資吸引力。
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